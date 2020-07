Johnson chory na COVID-19

44-latek przeszedł test, gdy u żony Chandry wykryto koronawirusa. Jeden z członków zespołu Hendrick Motorsports, pozostający w bliskim kontakcie z Johnsonem, został skierowany na kwarantannę.

W jutrzejszym wyścigu na Indianapolis Motor Speedway Chevroleta z numerem 48 poprowadzi Justin Allgaier. Od rozpoczęcia regularnych występów w Cup Series (2002), Jimmie Johnson nigdy nie opuścił wyścigu. Zaliczył 663 starty z rzędu - to piąta najdłuższa taka seria w historii NASCAR. Kalifornijczyk wróci na tor, gdy wyrazi na to zgodę jego lekarz. Konieczne będą dwa negatywne testy na COVID-19 w odstępie co najmniej 24 godzin.