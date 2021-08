Keselowski z pole position

Bradowi Keselowskiemu wyliczono pole position w niedzielnym Go Bowling at The Glen - 23 rundzie Cup Series na Watkins Glen International. Pierwsze trzy miejsca startowe przypadły kierowcom Team Penske.

Keselowskiemu, który dotąd nie wygrał pucharowego wyścigu na torze drogowym, towarzyszy w pierwszym rzędzie Joey Logano. Drugą linię utworzą Ryan Blaney i Kyle Larson, trzecią Kevin Harvick i Denny Hamlin. Chase Elliott, zwycięzca poprzednich dwóch edycji wyścigu (2018, 2019), znalazł się na 11 polu.

Na liście widnieje 37 kierowców. RC Enerson zadebiutuje w Chevrolecie Rick Ware Racing. Kyle Tilley wraca w Fordzie Live Fast Motorsports.

Sygnał startu padnie o godz. 15.00 czasu wschodnioamerykańskiego. Dystans wynosi 90 okrążeń, czyli 355,440 km.