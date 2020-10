Michael Jordan wchodzi do NASCAR

Team wykupił miejsce Germain Racing. Bob Germain po sezonie wycofuje się z wyścigów. Michael Jordan będzie posiadał większościowe udziały. Mniejszy pakiet zapewnił sobie Denny Hamlin.

W sezonie 2021 wystawiony zostanie jeden samochód. Na kierowcę wybrano Darrella Wallace'a juniora, który podpisał długoletni kontrakt z Jordanem i Hamlinem. Jedyny afroamerykański uczestnik Cup Series, Bubba Wallace zalicza trzeci sezon w Richard Petty Motorsports.

- Wychowywałem się w Karolinie Północnej i rodzice zabierali braci, siostry i mnie na wyścigi. Przez całe życie byłem fanem NASCAR - mówi Michael Jordan. - Szansa na posiadanie mojego własnego zespołu wyścigowego we współpracy z moim przyjacielem Dennym Hamlinem, z Bubbą Wallace'em jako kierowcą, jest dla mnie bardzo ekscytująca. NASCAR miał problem z różnorodnością i do tej pory niewielu było czarnych właścicieli. Teraz jest perfekcyjny czas, ponieważ NASCAR się zmienia i coraz bardziej stawia na zmiany socjalne. W dodatku do ostatnich darowizn, których dokonałem aby walczyć z systemowym rasizmem, widzę to jako okazję do przyciągnięcia nowej widowni, stworzenia szans dla czarnoskórych w wyścigach.

- Od lat gramy razem z Michaelem w golfa i przy okazji rozmawialiśmy o uruchomieniu zespołu wyścigowego - mówi Denny Hamlin. - Tak naprawdę nigdy dotąd nie sprzyjały temu czas i okoliczności. Teraz ma sens położenie fundamentów pod moją karierę w wyścigach, gdy przestanę startować, a także pomoc rozwijającym się kierowcom, takim jak Bubba, by osiągnąć wyższy poziom. Michael i Bubba mogą razem wiele zdziałać w naszym sporcie, jak również poza nim.

- To wyjątkowa, jedyna w życiu okazja i wierzę, że wspaniale mi pasuje w tym punkcie kariery - stwierdził Bubba Wallace. - Michael i Denny to wielcy sportowcy, którzy teraz skoncentrują się na budowie możliwie najlepszego zespołu, mogącego rywalizować o zwycięstwa. Jestem wdzięczny i przyjmuję to z pokorą, że obydwaj we mnie wierzą, super napompowany rozpoczynając z nimi tę przygodę.