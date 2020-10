Michael Jordan z Toyotą

Darell Wallace Jr poprowadzi samochód z numerem 23. Team będzie współpracował z Joe Gibbs Racing, który zajmie się budową nadwozia. Przewidziano wymianę informacji technicznych oraz stały kontakt pomiędzy zespołami. Przygotowaniem silników dla 23XI Racing zajmie się TRD.

- Jesteśmy podekscytowani stając się częścią tego nowego teamu - z Michaelem, Dennym i Bubbą - powiedział Ed Laukes, wiceprezes Toyota Division Marketing w Toyota Motor North America. - Pochodzę z Chicago i na własne oczy widziałem determinację Michaela, który prowadził swój zespół do wielu tytułów mistrza NBA. Wiem, że przeniesie tę samą determinację i etykę pracy do nowego teamu NASCAR. Denny od ponad dekady stanowi wartościową część rodziny Toyoty i cieszymy się mogąc go wesprzeć na nowej drodze jako właściciela zespołu NASCAR. Bubba ma za sobą początki z Toyotą i liczymy, że odniesie wiele zwycięstw z 23XI Racing za kierownicą Camry.