Chevroletem zespołu, oznaczonym numerem 43, jeździ Darrell Wallace Jr - jedyny afroamerykański kierowca w Monster Energy NASCAR Cup Series.

Późnym popołudniem NASCAR został poinformowany, że w garażu zespołu 43 znaleziono pętlę - czytamy w komunikacie organizacji. - Jesteśmy źli i oburzeni. Nie potrafimy wystarczająco mocno wyrazić tego, jak poważnie traktujemy ten ohydny czyn. Natychmiast rozpoczęliśmy dochodzenie i zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby zidentyfikować odpowiedzialną osobę i wyeliminować ją ze sportu. Jak stwierdziliśmy jednoznacznie, w NASCAR nie ma miejsca na rasizm, a ten czyn tylko wzmacnia naszą determinację, aby uczynić nasz sport otwartym i przyjaznym dla wszystkich.

- Dzisiejszy nikczemny akt rasizmu i nienawiści sprawia, że jestem niesamowicie zasmucony - powiedział "Bubba" Wallace. - Stanowi bolesne przypomnienie o tym, jak dalece musimy pójść jako społeczeństwo i jak wytrwali musimy być w walce z rasizmem.

W ostatnich kilku tygodniach byłem wzruszony wsparciem ze strony ludzi z NASCAR, w tym innych kierowców i członków zespołów. Razem nasz sport zobowiązał się do wprowadzenia prawdziwych zmian i wspierania modelu społeczności, która przyjmuje i akceptuje wszystkich.

Nic nie jest ważniejsze i nie zniechęcają nas naganne działania tych, którzy starają się szerzyć nienawiść. Jak powiedziała mi dzisiaj moja matka: Próbują cię tylko przestraszyć. To mnie nie złamie. Nie poddam się i nie wycofam. Będę nadal dumnie reprezentował to, w co wierzę.