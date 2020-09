Polish Victory Lap Harvicka

Lider przez 32 z 367 okrążeń, kierowca Stewart-Haas Racing trzeci raz triumfował na Darlington Raceway. To 57 zwycięstwo Harvicka - ósme w sezonie, zapewniające Kalifornijczykowi awans do NASCAR Cup Championship Playoffs Round of 12.

Austin Dillon na finiszu postawił Chevroleta bokiem, ale nie zdołał dogonić czwórki. Strata Dillona na mecie wyniosła 0,343 sekundy. Top 5 uzupełnili Joey Logano, Erik Jones i William Byron.

Po starcie z pole position, Chase Elliott prowadził przez pierwsze 25 okrążeń - do neutralizacji, zarządzonej w celu kontroli zużycia opon. Chevrolet z numerem 9 utrzymał się na czele po pit stopach. Brad Keselowski zahaczył o ścianę na Turn 4 i podczas 81 okrążenia zarządzono uprzątnięcie nawierzchni.

Martin Truex Jr jako pierwszy wyjechał z pit lane. Kurt Busch, który pozostał na torze, po restarcie spadł za Truexa. Na mecie Stage 1 kierowca Joe Gibbs Racing zostawił za sobą Jimmiego Johnsona, Chase'a Elliotta, Denny'ego Hamlina i Kurta Buscha.

Truex, który wygrał trzy z ostatnich czterech otwarć play-offu, zdominował Stage 2 finiszując przed Hamlinem, Harvickiem, Bowmanem i Johnsonem.

Kierowcy JGR zamierzali przejechać ostatni segment z jednym stopem. Denny Hamlin nie zdążył skręcić na pit lane (308). Musiał zaliczyć kolejne okrążenie i spadł z trzeciego na 13 miejsce.

Elliott i Harvick jako pierwsi wyjechali z pit lane po końcowym tankowaniu w trakcie neutralizacji, zarządzonej na 320 okrążeniu. Na przeciwległej prostej leżał metalowy fragment karoserii jednego z samochodów.

Truex gonił Elliotta. Harvick tracił 5 sekund do lidera. Na 353 okrążeniu Toyota numer 19 wysforowała się na czoło, ale obydwaj rywale uderzyli w ścianę Turn 2. Truex przebił prawą tylną oponę. Elliott zwolnił z powodu uszkodzenia samochodu - i Kevin Harvick wykorzystał prezent.

Za metą zwycięzca odwrócił Forda i wykonał Polish Victory Lap, żeby być bliżej kibiców - dopuszczonych w ograniczonej liczbie na Darlington Raceway. Młody fan w koszulce Harvicka podał 44-latkowi flagę w szachownicę, po czym otrzymał ją w prezencie.

- Przede wszystkim chciałbym powiedzieć: Kibice, witajcie z powrotem! - zaczął Harvick wywiad przed kamerą NBC.