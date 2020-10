NASCAR na szutrze

Kalendarz zostanie ogłoszony dzisiaj po południu. Pucharowych wyścigów nie zorganizują w przyszłym roku Chicagoland Speedway i Kentucky Speedway. Texas Motor Speedway, Michigan International Speedway, Dover International Speedway i Indianapolis Motor Speedway będą gościć na owalu tylko jedną rundę.

Przewidziano aż sześć wyścigów na torach drogowych (COTA, Sonoma, Road America, Watkins Glen, IMS, Roval) i pierwszy od 51 lat, wyścig na torze ziemnym. Wiosenna runda na Bristol Motor Speedway odbędzie się na luźnej nawierzchni.

Ostatnia tego typu impreza miała miejsce 30 września 1970 na półmilowym State Fairgrounds Speedway w Raleigh. Uczestnicy Truck Series ścigali się na glinianym Eldora Speedway w okresie 2013-19.

Pozostałe nowości to Nashville Superspeedway, drugi wyścig na Atlanta Motor Speedway, przeniesienie All-Star Race na Texas Motor Speedway.

PROJEKT KALENDARZA NASCAR CUP SERIES 2021

14.2 Daytona International Speedway

21.2 Homestead-Miami Speedway

28.2 Auto Club Speedway

7.3 Las Vegas Motor Speedway

14.3 Phoenix Raceway

21.3 Atlanta Motor Speedway

28.3 Bristol Motor Speedway

10.4 Martinsville Speedway

18.4 Richmond Raceway

25.4 Talladega Superspeedway

2.5 Kansas Speedway

9.5 Darlington Raceway

16.5 Dover International Speedway

23.5 Circuit of the Americas

30.5 Charlotte Motor Speedway

6.6 Sonoma Raceway

13.6 All-Star Race (Texas Motor Speedway)

20.6 Nashville Superspeedway

26-27.6 Pocono Raceway

4.7 Road America

11.7 Atlanta Motor Speedway

18.7 New Hampshire Motor Speedway

8.8 Watkins Glen International

15.8 Indianapolis Motor Speedway Road Course

22.8 Michigan International Speedway

28.8 Daytona International Speedway

5.9 Darlington Raceway

11.9 Richmond Raceway

18.9 Bristol Motor Speedway

26.9 Las Vegas Motor Speedway

3.10 Talladega Superspeedway

10.10 Charlotte Roval

17.10 Texas Motor Speedway

24.10 Kansas Speedway

31.10 Martinsville Speedway

7.11 Phoenix Raceway