Autor: Oktawian Sadlak Współautor: Charles Bradley Kimi Raikkonen weźmie udział w wyścigu NASCAR Cup Series na Circuit of the Americas. Fin ponownie pojedzie w barwach zespołu Trackhouse Racing Project 91. Fin zna już tor w Teksasie ze swoich czasów w Formule 1. - Oczywiście dobrze jest znać tor. Teraz bolid F1 i samochód NASCAR Cup różnią się nieco pod względem tego, jak się nimi jedzie. Muszę pamiętać, że przy pierwszym wyjeździe z boksów siła docisku jest znacznie mniejsza - powiedział Raikkonen. Raikkonen w NASCAR Cup Series zadebiutował w sierpniu ubiegłego roku właśnie wraz z Trackhouse Racing. „Iceman” ścigał się w Watkins Glen i na pewnym etapie rywalizacji był nawet ósmy. Występ przerwała kraksa skutkująca uszkodzeniem nadgarstka. Czytaj również: Button powalczy z Raikkonenem

- Ostatni rok był wspaniałym doświadczeniem. Niestety, wynik nie był tym, czego szukaliśmy, ponieważ ulegliśmy wypadkowi, ale to część wyścigów. Jestem podekscytowany kolejną próbą i mam nadzieję, że unikniemy poważnych problemów. Z pewnością będzie to trudne, ale im dalej w weekend, tym będzie łatwiej - dodał Fin. Amerykańskie rozgrywki nie były zupełną nowością dla Raikkonena w ubiegłym roku. W sezonie 2011, podczas swojego „odpoczynku" od Formuły 1, Fin poza występami w Rajdowych Mistrzostwach Świata zaliczył po jednym starcie w NASCAR Natiowide Series (obecnie Xfinity Series) oraz NASCAR Camping World Truck Series. - Przynajmniej mam pojęcie w kwestii tego, jak możemy podejść do weekendu. Myślę, że wykonaliśmy dobrą robotę w zeszłym roku. Czy samochód da nam lepszy wynik? Nie wiem, mam nadzieję, że tak - stwierdził Raikkonen.