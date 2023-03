Mistrz świata Formuły 1 z 2007 roku wystartował w niedzielnym wyścigu NASCAR Cup na torze w Austin w Teksasie z 22. miejsca i przez większość wyścigu jechał w środku stawki.

Jednak po późnej neutralizacji, która zbliżyła do siebie kierowców, znalazł się w doskonałej pozycji do wykorzystania okazji i zdobycia pozycji na torze.

Fin zjechał do boksu tuż przed żółtą flagą, więc po jej wywieszeniu pozostał na torze i wskoczył na czwartą pozycję na mniej niż dziesięć okrążeń przed końcem.

To, co nastąpiło później, można opisać jedynie jako chaos, z wieloma incydentami i kilkoma restartami. Raikkonen walczył o każde miejsce w bezpośrednie rywalizacji koło w koło, ale ostatecznie sam się obrócił.

Były kierowca m.in. Ferrari nie był w stanie odzyskać utraconych pozycji, zajmując 29. miejsce jako ostatni samochód na tym samym okrążeniu, co lider.

- Myślę, że nie było tak źle. Mieliśmy pecha z powodu incydentów, które miały miejsce. Potem nie było już opon. To była próba trzymania się z dala od problemów w pierwszych zakrętach i nie tylko. Wyglądało na to, że będzie dobrze, a trzy zakręty później ktoś jedzie w twoim kierunku. Jest w tym trochę bałaganu i szczęścia - powiedział Raikkonen.

Fin nie zastanawiał się zbytnio nad tym, co zrobi dalej, ale właściciel zespołu Trackhouse Racing, Justin Marks, powiedział wcześniej, że samochód z numerem 91 będzie należał do Raikkonena, kiedy tylko zechce.

- Nie wiem. Szkoda, jak to się w końcu potoczyło, ale myślę, że postąpiliśmy słusznie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W tej chwili nie mam pojęcia. To był długi wyścig. W samochodzie było dość gorąco - powiedział Raikkonen, zapytany o przyszłe starty NASCAR.

Inny mistrz świata F1, Jenson Button, ostatecznie wypadł nieco lepiej i zajął 18. miejsce w swoim debiucie w NASCAR.