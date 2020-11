Trzeci najmłodszy mistrz

Syn czempiona z z 1988 roku, Billa Elliotta, Chase wygrał finałowy wyścig sezonu na Phoenix Raceway. Lider przez 153 z 312 okrążeń, kierowca Hendrick Motorsports zostawił za sobą pozostałych kandydatów do tytułu - Brada Keselowskiego, Joeya Logano i Denny'ego Hamlina. Jako piąty finiszował Jimmie Johnson, kończący karierę w NASCAR.

W statystykach najmłodszych mistrzów Chase Elliott znalazł się za Billem Rexfordem (1950, 23 lata) i Jeffem Gordonem (1995, 24 lata, 3 miesiące i 8 dni). Trzeci raz syn mistrza również sięgnął po prymat. Przed Elliottami dokonali tego Lee i Richard Petty oraz Ned i Dale Jarrett.

Zespół Hendrick Motorsports trzynasty raz doczekał się mistrzostwa, poprzednio triumfując w 2016 roku. Siedem tytułów zdobył Jimmie Johnson, cztery Jeff Gordon, po jednym Terry Labonte i Chase Elliott.

Chevrolet Elliotta dwukrotnie nie przeszedł badania kontrolnego i zamiast z pole position, późniejszy mistrz startował z końca stawki. Do 9 okrążenia Elliott wspiął się do top 20, do 26 - do top 10, a na 42 kółku dziewiątka widniała już na P4.

Joey Logano, któremu po ukaraniu Elliotta przypadło pierwsze pole startowe, dotarł do mety Stage 1 przed Dennym Hamlinem, Chase'em Elliottem i Bradem Keselowskim. Ryan Blaney uzupełnił czołową piątkę.

Na 106 okrążeniu Logano poinformował przez radio o wibracjach przy naciskaniu pedału hamulca. Elliott wyprzedził Hamlina (114), a następnie objechał Logano na Turn 2 (120). Brad Keselowski jako pierwszy z czterech pretendentów do tytułu, wykonał pit stop przy zielonej fladze (128).

James Davison zaliczył kraksę na Turn 2 i wywieszono żółtą flagę (161). Kierowcy na okrążeniu lidera zjechali po paliwo i opony. Kurt Busch zmienił tylko dwie i objął prowadzenie. Po restarcie Chase Elliott minął Chevroleta z jedynką. Brad Keselowski wyprzedził Elliotta (173), doczekał się kontry - i ponownie zostawił za sobą dziewiątkę na ostatnim zakręcie Stage 2. Za Keselowskim i Elliottem sklasyfikowano w segmencie Logano, Hamlina i Blaneya.

Brad Keselowski stracił cztery miejsca po nieudanym pit stopie. Elliott wygrał restart na 201 okrążeniu. Keselowski ograł Hamlina (225) - i po ostatnim tankowaniu znów znalazł się na P4. Ten pit stop dwójki też nie należał do udanych.

W trakcie 270 okrążenia Chase Elliott minął Joeya Logano na Turn 3. Najszybszy na torze, Keselowski wyprzedził Logano na 10 okrążeń przed metą. Od lidera dzieliło go 3,1 sekundy. Do mety Brad zdołał odrobić cztery dziesiąte.

Chase Elliott kończący piąty sezon w Cup Series, odniósł jedenaste zwycięstwo w karierze, piąte w tym roku, drugie z rzędu. Kierowca z Dawsonville w Georgii dorzucił drugi tytuł do prymatu w Nationwide Series 2014.