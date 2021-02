Ty Dillon w zespole Hamlina i Jordana

Podstawowy kierowca teamu, Darrell Wallace Jr nie jest uprawniony do startu w pokazówce na Daytona International Speedway. Samochód otrzyma Ty Dillon, który zakwalifikował się do Busch Clash wygrywając segment pucharowego wyścigu w 2020 roku.

Sponsorem będzie Root Insurance. Ty Dillon, uczestnik 162 wyścigów Cup Series, nie ma stałego miejsca w ekstraklasie NASCAR po likwidacji Germain Racing. 28-letni wnuk Richarda Childressa spróbuje zakwalifikować do Daytona 500 Toyotę Gaunt Brothers, a w pierwszej rundzie Xfinity Series - Beef It's What's for Dinner 300 - poprowadzi Toyotę Joe Gibbs Racing.

Busch Clash otworzy we wtorek Daytona Speedweeks. NASCAR zakwalifikował do startu zdobywców pole position w 2020 (w pięciu wyścigach, w których przeprowadzono kwalifikacje), byłych zwycięzców Busch Clash i Daytona 500, zdobywcę pole position w Daytona 500, który zaliczył pełny sezon 2020, uczestników playoffu 2020, triumfatorów pucharowych wyścigów w 2020 oraz zwycięzców segmentów.

KIEROWCY ZAKWALIFIKOWANI DO BUSCH CLASH

Aric Almirola

Ryan Blaney

Alex Bowman

Clint Bowyer (nie wystartuje)

Chris Buescher

Kurt Busch

Kyle Busch

William Byron

Cole Custer

Matt DiBenedetto

Austin Dillon

Ty Dillon

Chase Elliott

Denny Hamlin

Kevin Harvick

Jimmie Johnson (nie wystartuje)

Erik Jones

Matt Kenseth (nie wystartuje)

Brad Keselowski

Joey Logano

Ryan Newman

Tyler Reddick

Ricky Stenhouse Jr

Martin Truex Jr