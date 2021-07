Festiwal Porsche na Torze Poznań

Dzisiaj rozegrano dwa sprinty na 16 okrążeń i wyścig Endurance - 100 Miles of Poland. W stawce znalazły się Porsche 911 GT3 Cup oraz 718 Cayman GT4 Clubsport. Oglądano w akcji sześciu polskich kierowców.

Franz Dziwok dwukrotnie wygrał sprint w GT4 Pro-Am, a następnie wraz z Florianem Janitsem triumfował w klasie podczas wyścigu Endurance. Błażej Mrugalski odniósł dwa zwycięstwa w GT4 Am. Maciej Walenda i Tomasz Lach wygrali klasę w Endurance.

SPRINT 1 (16 okrążeń)

1. Max Werndl (D) 25.24,253 (1. GT3 Pro)

2. Markus Sedlmaier (D) +36,391 (1. GT3 Pro-Am)

3. Jonas Greif (D) +52,242 (1. GT4 Pro)

4. Franz Dziwok (PL) +57,712 (1. GT4 Pro-Am)

5. Leo Willert (A) +1.16,480 (2. GT4 Pro-Am)

6. Maciej Walenda (PL) +1.19,742 (3. GT4 Pro-Am)

7. Błażej Mrugalski (PL) +1.21,21,325 (1. GT4 Am)

8. Klaus Bönighausen (D) +1.21,895 (2. GT4 Am)

9. Paweł Ziemian (PL) +1.22,799 (3. GT4 Am)

SPRINT 2 (16 okrążeń)

1. Freddy Fast (A) 25.50,434 (1. GT3 Pro-Am)

2. Frederick Jerich (A) +27,107 (1. GT4 Pro)

3. Franz Dziwok (PL) +31,829 (1. GT4 Pro-Am)

4. Jakub Litwin (PL) +37,022 (2. GT4 Pro)

5. Błażej Mrugalski (PL) +54,509 (1. GT4 Am)

6. Leo Willert (A) +54,956 (2. GT4 Pro-Am)

7. Klaus Bönighausen (D) +1.03,560 (2. GT4 Am)

8. Tomasz Lach (PL) +1.03,732 (3. GT4 Am)

9. Freddy Kremer (D) -1 okr. (2. GT3 Pro-Am)

100 MILES OF POLAND (39 okrążeń)

1. Max Werndl/Freddy Fast (D) 1:14.31,608 (1. GT3 Pro-Am)

2. Freddy Kremer/Markus Sedlmaier (D) +34,017 (2. GT3 Pro-Am)

3. Florian Janits/Franz Dziwok (A/PL) +1.10,228 (1. GT4 Pro-Am)

4. Jonas Greif/Frederick Jerich (D/A) +1.10,574 (1. GT4 Pro)

5. Leo Willert/Jakob Schober (A) -1 okr. (2. GT4 Pro-Am)

6. Błażej Mrugalski/Lennart Marioneck (PL/CH) -1 okr. (3. GT4 Pro-Am)

7. Maciej Walenda/Tomasz Lach (PL) -1 okr. (1. GT4 Am)

8. Paweł Ziemian/Jakub Litwin (PL) -1 okr. (4. GT4 Pro-Am)

9. Klaus Bönighausen (D) -2 okr. (2. GT4 Am)

Fot. facebook.com/porschesprintchallenge