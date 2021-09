Krupiński gwiazdą w Moście

Drugi w pierwszym sprincie - 0,7 sekundy za Maxem Werndlem, kierowca JP Motorsport zdominował drugi sprint, a następnie zostawił za sobą rywali w wyścigu Endurance.

Franz Dziwok dwukrotnie okazał się najlepszy w GT4 Pro-Am i wraz z Lennartem Marioneckiem triumfował w klasie podczas 100 Miles of Czech Republic. W sprintach Tomasz Lach był pierwszy w GT4 Am, Maciej Walenda - drugi w GT4 Pro-Am. Dwójka LAVA Racing wygrała klasę w Endurance.

SPRINT 1 (16 okrążeń)

1. Max Werndl (D) 25.44,413 (1. GT3 Pro)

2. Patryk Krupiński (PL) +0,703 (2. GT3 Pro)

3. Alex Ellinger (A) +34,583 (1. GT3 Pro-Am)

4. Robert Sulma (NL) +36,902 (2. GT3 Pro-Am)

5. Freddy Kremer (D) +37,649 (3. GT3 Pro-Am)

6. Frederick Jerich (A) +2.00,748 (1. GT4 Pro)

7. Franz Dziwok (PL) -1 okr. (1. GT4 Pro-Am)

8. Tomasz Lach (PL) -1 okr. (1. GT4 Am)

9. Stefan Kiefer (D) -1 okr. (2. GT4 Am)

10. Klaus Bönighausen (D) -1 okr. (3. GT4 Am)

SPRINT 2 (16 okrążeń)

1. Patryk Krupiński (PL) 25.57,648 (1. GT3 Pro)

2. Alex Ellinger (A) +26,919 (1. GT3 Pro-Am)

3. Robert Sulma (NL) +27,308 (2. GT3 Pro-Am)

4. Markus Sedlmaier (D) +31,732 (3. GT3 Pro-Am)

5. Freddy Fast (A) +33,504 (4. GT3 Pro-Am)

6. Franz Dziwok (PL) +1.33,628 (1. GT4 Pro-Am)

7. Maciej Walenda (PL) +1.41,519 (2. GT4 Pro-Am)

8. Manuel Egginger (D) -1 okr. (1. GT4 Am)

9. Klaus Bönighausen (D) -1 okr. (2. GT4 Am)

10. David Kiefer (D) -1 okr. (3. GT4 Am)

100 MILES OF CZECH REPUBLIC (38 okrążeń)

1. Patryk Krupiński (PL) 1:25.55,742 (1. GT3 Pro)

2. Max Werndl/Freddy Fast (D/A) +17,405 (1. GT3 Pro-Am)

3. Markus Sedlmaier/Freddy Kremer (D) +1.33,990 (2. GT3 Pro-Am)

4. Frederick Jerich/Jonas Greif (A/D) -1 okr. (1. GT4 Pro)

5. Lennart Marioneck/Franz Dziwok (D/PL) -1 okr. (1. GT4 Pro-Am)

6. Maciej Walenda/Tomasz Lach (PL) -2 okr. (1. GT4 Am)

7. Manuel Egginger/Jakob Schober (D/A) -2 okr. (2. GT4 Pro-Am)

8. Stefan Kiefer/Markus Kiefer (D) -3 okr. (2. GT4 Am)

9. Klaus Bönighausen/Lukas Wanner (D/A) -4 okr. (3. GT4 Pro-Am)

Fot. Porsche SCCE