Pierwsze zwycięstwo Heinricha

19-latek z Kürnach pod Würzburgiem, Heinrich prowadził przez cały wyścig i dotarł do mety 0,4 sekundy przed kolegą z Nebulus Racing by Huber, Leonem Köhlerem. Simone Iaquinta zaliczył pierwsze podium w Supercupie.'

Po starcie Iaquinta zostawił za sobą Ayhancana Güvena. Dylan Pereira wysforował się przed Larry'ego ten Voorde, ale na czwartym okrążeniu Holender odzyskał P5. Jaxon Evans odebrał ósmą lokatę Dorianowi Boccolacciemu, jednak popełnił błąd, przejechał poboczem i spadł na P11.

WYNIKI WYŚCIGU (11 okrążeń)

1. Laurin Heinrich (Nebulus Racing by Huber)

2. Leon Köhler (Nebulus Racing by Huber) +0,470

3. Simone Iaquinta (Dinamic Motorsport) +4,656

4. Ayhancan Güven (BWT Lechner Racing) +5,257

5. Larry ten Voorde (GP Elite) +6,158

6. Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) +8,856

7. Max van Splunteren (GP Elite) +9,534

8. Jaap van Lagen (Dinamic Motorsport) +12,378

9. Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) +14,339

10. Jaxon Evans (Martinet by Alméras) +15,724