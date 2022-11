Narodowe Święto Niepodległości jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku. Właśnie wtedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

Wyjątkowy spot wyróżnia jedna z najbardziej ekstremalnych flag polski - do jej stworzenia wykorzystano Dakarowy pojazd Polaris prowadzony przez

mistrzów Europy w rajdach terenowych, który przy prędkości 150km/h ciągnął za sobą czerwony dym. Tuż nad nim przeleciał samolot grupy akrobatycznej Żelazny z białym dymem osiągając ok 250km/h. Spektakularną scenę zakończył przelot myśliwca F16 z prędkością ok 1tys.

Jak podkreślają organizatorzy tej akcji Tomek Białkowski i Darek Baśkiewicz: - Możliwość realizacji tego projektu przy współpracy z tak wyjątkowymi grupami to dla nas zaszczyt. Tym filmem chcemy pokazać jak ważną role w życiu Polaków odgrywa to święto ale również symbol jedności zespołów na pozór niezwiązanych ze sobą. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu - zapewniamy że warto.

Video: 11 Listopada - Ekstremalna flaga

Galeria zdjęć: 11 Listopada - Ekstremalna flaga

