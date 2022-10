Dzisiaj uczestnicy Rajdu Andaluzji mieli do pokonania 464 kilometry, w tym 319 kilometrów odcinka specjalnego.

Trasa wokół Sewilli stanowiła bardzo podobny teren do tego spotykanego podczas dwóch poprzednich edycji tego wydarzenia. Były to szybkie sekcje pomiędzy polami pszenicy i gajami drzew oliwnych. Nie brakowało pagórkowatych i krętych fragmentów, głównie po drogach gruntowych.

Pośród załóg samochodów Sebastien Loeb i Fabian Lurquin byli pierwszymi, którzy ujrzeli dzisiaj zielone światło, chociaż na trasie nie trzeba było długo czekać na ich rywali o tytuł, Nassera Al-Attiyaha i Mathieu Baumela. Ruszyli do rywalizacji swoim Hiluxem pół godziny później.

Katarczyk mocno rozpoczął dzień. Na pierwszym punkcie kontrolnym miał ponad trzy minuty przewagi nad Al Rajhim i sześć nad dopiero trzynastym Loebem. Po 80 kilometrach zbyt wiele nie zmieniło się, a Nasser powiększył przewagę nad rywalami, na drugie miejsce przesunął się Erik van Loon, Al Rajhi był trzeci, Loeb odrabiał straty.

W połowie etapu zawodnik Toyota Gazoo Racing miał w zapasie ponad dziewięć minut nad Al-Rajhim podczas gdy Loeb był już czwarty.

Na kolejnych kilometrach Francuz narzucał coraz mocniejsze tempo schodząc poniżej bariery jedenastu minut różnicy do Katarczyka. Na mecie, wzrosła ona jednak do dwunastu. Kierowca Huntera skompletował trójkę. Drugi Al Rajhi był dziesięć minut za Al-Attiyahem, który tym wynikiem zrobił kolejny krok w kierunku tytułu.

Po dniu Al Rajhi jest 9:17 za Al-Attiyahem, a Loeb 11:16.

- Dziś postanowiliśmy cisnąć od początku i myślę, że wykonaliśmy dobrą robotę - powiedział Al-Attiyah. - Nie mieliśmy żadnych problemów i zakończyliśmy dzień z niesamowitym czasem. Wygraliśmy etap i pięć kolejnych punktów jest dobre dla naszej sytuacji w mistrzostwach. Jestem pewien, że inni kierowcy będą jutro naciskać, więc musimy ponownie spróbować swoich sił.

- Nawigacja była trudna. Jeśli trochę się pomylisz pośród drzew oliwnych, gdzie wszystko wygląda tak samo, wtedy bardzo trudno jest trafić w waypointy, ponieważ wiele zostało ustawionych blisko siebie - powiedział Loeb. - Jeśli pojedzie się źle, trzeba natychmiast zawrócić. W każdym razie jutro kolejny dzień i będziemy walczyć.

Polskie załogi zasiadające w Hiluxach - Tomasz Baranowski i Maciej Marton oraz Magdalena Zając i Jacek Czachor, mieli na oesie 18 i 36 czas.

→ Galeria zdjęć: Rajd Andaluzji 2022

W T4 wygrali Pau Navarro Ferrer i Michael Metge obejmując prowadzenie w kategorii. Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec ustąpili im o 26:28, są trzeci w klasie w W2RC. Tracą 26.33 do liderów i 17:10 do Rokasa Baciuski i Sebastiena Delaunay.

- To był ciężki i dziwny dzień - przekazał Łukasz Łaskawiec. - Odcinki Rajdu Andaluzji są zupełnie inne niż każdego innego rajdu, który do tej pory jechałem W2RC. Bardzo ślisko, kamyczki powodują, że przyczepność jest naprawdę bardzo słaba. Jest bardzo szybko, ale przez to, że nie mamy prawdziwego rajdowego opisu, przed każdym szczytem czy ostrzejszym zakrętem musimy zwalniać, żeby nie wylądować w malinach.

- Bardzo ciężka nawigacja, szczególnie w gaju oliwnym, w którym jest chyba więcej krzyżówek i dróżek niż oliwek na drzewach - dodał. - Do tego po 15 kilometrach wypięła się wtyczka od pilota jednego z moich telewizorków. Zanim przełączyłem na sterowanie ręczne minęło trochę czasu. Poza tym próba wcelowania palcem w odpowiednie okienko to zadanie trudniejsze od trafienia szóstki w lotto. Męczyłem się tak ponad 140 kilometrów i dopiero w przerwie na tankowanie zamontowałem i podpiąłem to poprawnie. Teraz nikt już tego nie odkręci. Nigdy. Bardzo dziwny dzień. Ale w ramach dobrych uczynków i polepszenia humoru pomogliśmy załodze PH Sport w dotarciu na biwak ich uszkodzonym Zephyrem. Czas na odpoczynek. Jutro czeka nas podobnie trudny odcinek.

W T3 Guillaume De Mevius i Francois Cazalet pokonali kolegów z Red Bull Off-Road Junior Team - Setha Quintero i Dennis Zenza. Tak samo wygląda kolejność po etapie. Dzieli ich sześć minut.

Prowizoryczne rezultaty wskazywały, że najlepszy rezultat w RallyGP należał do Kevina Benavidesa. Argentyńczyk z Red Bull KTM Factory Racing był o 56 sekund szybszy od Adriena van Beverena. Dalej był Sam Sunderland. Jednak później wszystko się pozmieniało.

Kevin Benavides otrzymał sześć minut kary za przekroczenie prędkości na dojazdówce. Tym samym zwycięstwo etapowe powędrowało do reprezentanta Monster Energy Honda - Van Beverena. Sam Sunderland przesunął się na drugą lokatę, choć z dwoma karnymi minutami na koncie. Trzeci ostatecznie był Luciano Benavides z obozu Husqvarny. 2:34 to przewaga jaką Van Beveren ma na prowadzeniu nad Sunderlandem przed piątkową odsłoną rywalizacji.

W motocyklowej stawce Rally2 Mason Klein podkreślił, że nieprzypadkowo został mistrzem świata w tym roku. Toni Mulec również pokazał solidny występ finiszując jako drugi, przed Bradley’em Coxem. Konrad Dąbrowski był nieco ponad szesnaście minut za dzisiejszym triumfatorem, a po dniu jest siódmy. Lideruje Klein mając w zapasie prawie osiem minut nad Coxem.

Alexandre Giroud pokonał Mikołaja Krysika o niespełna minutę i o blisko trzy Juraja Vargę. Kamil Wiśniewski tym razem znalazł się tuż za quadowym podium na tym etapie. Reprezentant Orlen Team w łącznych wynikach utrzymał się w trójce. Prowadzi Giroud, przed Vargą, Wiśniewskim i Krysikiem. Czołowa czwórka mieści się w sześciu minutach.

Na piątek zaplanowano 331 kilometrów ścigania i 315 kilometrów dojazdówek.

Video: Rajd Andaluzji 2022 - Etap 1B