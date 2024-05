Mistrzostwa świata w rajdach terenowych wkraczają w decydującą fazę. Łącznie z podwójnie punktowanym Dakarem odbyły się już trzy rundy.

W najbliższy weekend ruszy Desafio Ruta 40, który w harmonogramie W2RC zadebiutował w roku ubiegłym. Bazą imprezy jest miasto Cordoba, przed laty goszczące światową czołówkę rajdów samochodowych.

Na samochodowej liście zgłoszeń rundy W2RC znalazło się 29 załóg. Stawkę otwierają liderzy tabeli sezonu i główni faworyci: Nasser Al-Attiyah i Edouard Boulanger. Za nimi ustawiono Yazeeda Al-Rajhiego i Timo Gottschalka oraz reprezentantów Toyoty: Lucasa Moraesa i Armanda Monleona, a także Setha Quintero i Dennisa Zenza. Czołową piątkę listy zamykają Cristian Baumgart i Gustavo Gugelmin, podobnie jak Al-Attiyah korzystający z Huntera.

Trzynaście duetów zebrano w grupie Challenger (dawne T3). Nie brakuje prowadzącego w klasyfikacji sezonu Rokasa Baciuski, którego tym razem nawigować będzie Sebastien Delaunay. Liczący siedem załóg skład SSV otwierają Yaris Seaidan i Michael Metge.

Zacięta rywalizacja szykuje się w kategorii motocyklistów. Obecna będzie najlepsza trójka aktualnej tabeli sezonu, czyli Ross Branch, Adrien van Beveren oraz Ricky Brabec. Łącznie jedenastu jeźdźców zapowiedziało udział w klasie RallyGP.

Z kolei w Rally2 o wysoką pozycję w Argentynie i awans do trójki klasyfikacji sezonu powalczy Konrad Dąbrowski. Reprezentant Duust Rally Team nie będzie miał łatwego zadania. W jego klasie zgromadzono łącznie 22 zawodników, w tym lidera mistrzostw Romaina Dumontiera.

- Dotarliśmy do Cordoby i chociaż na razie jest bardzo zimno, to jestem dobrze nastawiony przed tym rajdem – przekazał Dąbrowski. - To mój drugi start tutaj, rok temu był to dla mnie bardzo dobry rajd. Argentyna to super kraj do ścigania się, a trasa w 80 procentach będzie dla mnie nowa. Zapowiada się, że sporo rajdu będzie twarde, ja mam nadzieję, że będzie nieco więcej piachu, niż zapowiadają organizatorzy.

- Rok temu świetnie się tutaj bawiłem i mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem. Będzie to długi rajd, czeka nas ponad 1700 kilometrów odcinków specjalnych. W porównaniu z poprzednim przystankiem w Portugalii, będzie to o wiele pełniejszy rajd, wracamy do pełnej nawigacji z prawdziwym roadbookiem. Czuję, że będę w swoim żywiole i nie mogę już doczekać się rywalizacji!

W kategorii quadów zgłosiło się siedemnastu zawodników. Polskę reprezentować będzie Kamil Wiśniewski.

LISTA ZGŁOSZEŃ FIA

LISTA ZGŁOSZEŃ FIM

Rajd ruszy w niedzielę krótkim prologu w Cordobie. Przez kolejne pięć dni uczestnicy pokonają ponad 3000 km, z czego prawie 1800 km przypadnie na odcinki specjalne.