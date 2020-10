Andaluzja bez Quintanilli

Lider fabrycznego zespołu Husqvarny, Pablo Quintanilla przeszedł kolejną operację nogi, złamanej w wypadku podczas tegorocznego Dakaru. Dwukrotny mistrz świata liczy, że odzyska pełną sprawność przed Dakarem 2021.

Na Husqvarnę FR 450 Rally wreszcie wsiądzie Luciano Benavides. Nowy nabytek zespołu zaliczy pierwszy rajd od styczniowego Dakaru, ukończonego na szóstym miejscu. Argentyńczyk dotarł już do Hiszpanii.

- Zorganizowanie podróży Luciano do Europy było bardzo trudne, ale na szczęście nasz zawodnik jest już tutaj, gotowy do startu - mówi team manager Pela Renet. - Niestety, Pablo nie może być z nami z powodu niedawnej operacji nogi. Liczymy, że dodatkowy czas na rehabilitację pomoże mu w pełni wyzdrowieć do Dakaru.

Zespół niecierpliwie czeka na rywalizację. Mamy szczęście, że przy tych wszystkich odwołanych w tym roku imprezach zorganizowano Rajd Andaluzji. Jesteśmy dobrze przygotowani i czujemy się pewnie. Nikt dokładnie nie wie, czego możemy oczekiwać w Andaluzji, ale jak zwykle zamierzamy dać z siebie sto procent.