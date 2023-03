Na drugi etap Abu Dhabi Desert Challenge, drugiej rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych, przygotowano pętlę w okolicach Qasr Al Sarab. Rano do pokonania było 106 km dojazdówki, następnie rywalizacja rozegrała się na dystansie 257 km. Po przekroczeniu mety oesu były jeszcze do przejechania dwa kilometry na biwak. Charakterystyka próby to przede wszystkim piaszczyste sekcje (40 procent) i wydmy 47 (procent).

Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel ponownie okazali się najszybsi w samochodowej stawce. Również zasiadający w Toyocie Hilux Yazeed Al Rajhi i Timo Gottschalk ustąpili im o 12.14, a Martin Prokop i Viktor Chytka (Ford Raptor RS) o 14.55.

Tak samo wygląda kolejność w łącznych wynikach rajdu, przy czym Al-Attiyah odskoczył już Saudyjczykowi na ponad osiemnaście minut. Prokop awansował na trzecią lokatę.

Powracający dziś do rywalizacji Sebastien Loeb i Fabian Lurquin początkowo widnieli w rezultatach oesu z drugim czasem (+7.47). Jednak dopisano im piętnaście minut kary za ominięcie punktu kontrolnego. Natomiast w generalce, przy ich odległej lokacie, widnieje pięćdziesiąt godzin sankcji, którą otrzymali po wymienia silnika w Hunterze, po wczorajszej, nieukończonej próbie.

- Etap ukończyliśmy bez większych problemów z drugim czasem mimo ogromnego upału w kabinie. Niestety otrzymaliśmy 15-minutową karę za niezatwierdzony punkt kontrolny na jednym z dwóch GPS-ów - informował Loeb.

Problemy mieli Henk Lategan i Brett Cummings, po poniedziałku trzecia załoga rajdu, ale niepunktująca w mistrzostwach świata. Kłopoty techniczne z Toyotą Hilux sprawiły, że zawrócili na biwak.

Magdalena Zając i Jacek Czachor (Toyota Hilux) byli jedenaści w T1.

Pierwszego etapu nie ukończyli Mattias Ekstrom i Emil Bergvist. To niepowodzenie powetowali sobie we wtorek zwycięstwem w kategorii T3. Liderzy tej grupy Seth Quintero i Dennis Zenz ustąpili im o 2.41, a trójkę na oesie skompletowali ich koledzy z Red Bull Off-Road Junior Team USA - Austin Jones i Gustavo Gugelmin (+4.34). Claude Fournier i Szymon Gospodarczyk mieli piętnasty czas.

Wg nieoficjalnych wyników etap pośród załóg T4 padł łupem lokalnych zawodników - Manosura Al Helei i Mohameda Al Hamri, natomiast drugie miejsce, a pierwsze w W2RC, zajęli liderzy tej kategorii Rokas Baciuska i Oriol Vidal.

Luciano Benavides reprezentujący Husqvarnę był najszybszym motocyklistą. Pokonał Jose Ignacio Cornejo z Hondy o 1.17 i kolegę zespołowego Skylera Howesa o 1.44. Dalej uplasowali się dwaj kolejni zawodnicy Hondy - Ricky Brabec (+2.18) oraz Adrien van Beveren (+3.9).

Po dwóch etapach na prowadzenie wyszedł van Beveren, nad partnerem Pablo Quintanillą ma zaledwie półtorej minuty przewagi. Trójkę kompletuje Luciano Benavides (+3.27).

Paolo Lucci (BAS World KTM Racing) wygrał etap w klasie Rally2 z przewagą 8.23 nad Tobiasem Ebsterem (SRG Motorsports) i 9.19 nad Jean-Loupem Lepanem (Duust Diverse Racing). Toni Mulec był czwarty ze stratą sięgającą dwunastu minut, a Konrad Dąbrowski (Duust Diverse Racing) piąty (+12.22).

Przed kolejnym dniem pustynnych zmagań Lucci ma w zapasie 8.4 nad Ebsterem, a Dąbrowski ustępuje mu o nieco ponad czternaście minut.

Laisvydas Kancius (AG School Dakar) mocno przycisnął w końcówe etapu i triumfował pośród zawodników zasiadających na quadach. Litwin przerwał serię oesowych zwycięstw Abdulaziza Ahliego, które odnosił też w całej zeszłorocznej edycji rajdu. Emiratczyk zachował jednak prowadzenie z przewagą 42 minut nad Kanciusem. Paweł Otwinowski niestety nie mógł wystartować do oesu z powodu awarii elektrycznej w quadzie, za co otrzymał karę. Znajduje się na piątym miejscu w generalce i w środę ponownie wyruszy na trasę.

Dla motocyklistów była to pierwsza część etapu maratońskiego. Na biwaku zawodnicy RallyGP mieli pół godziny na serwis motocykli bez wsparcia swoich mechaników, natomiast zawodnicy Rally2 godzinę

Do rozegrania w rajdzie są jeszcze trzy odcinki specjalne.

Program na środę:

- Etap ze startem i metą w Qasr Al Sarab

- Całkowita długość etapu: 303 km

- Dojazdówki A+B: 37 km

- Odcinek specjalny: 266 km

