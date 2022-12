Zespół X-raid odsłonił wczoraj nowe Mini John Cooper Works Rally Plus. Dziś Krzysztof Hołowczyc pokazał barwy tego auta, w którym zasiądzie wraz z Łukaszem Kurzeją podczas ośmiu rund Pucharu Świata w Rajdach Baja 2023 oraz w Rajdzie Dakar 2024.

Konstruktorom nowego Mini przyświecał bardzo ważny cel - znacząca redukcja CO2 dzięki zastosowaniu do napędu innowacyjnego paliwa. Nawet 90% mniej emisji dwutlenku węgla, 30% mniej cząstek stałych, 9% mniej tlenku azotu to właśnie HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) paliwo tworzone m.in z odpadów z przemysłu spożywczego. Nawet jeśli przy jego spalaniu emitowany jest dwutlenek węgla, wydziela się go zdecydowanie mniej - w zależności od czystości HVO to 50-90% różnicy.

Takimi rozwiązaniami zainteresowani są również główni partnerzy Hołowczyca firmy Bio-Gen i Bio-Lider, którzy wspierają jego przyszłoroczną kampanię.

- Motorsport się zmienia, a ekologia i jej ogromne znaczenie jest dostrzegane nie tylko przez producentów cywilnych pojazdów ale także przez firmy budujące auta do sportu. Bardzo się cieszę, że mamy swój udział z Łukaszem w tym wyjątkowym projekcie, a walcząc o najwyższe lokaty w pucharze świata w najnowszym Mini będziemy także testować rozwiązania, które potem mogą być implementowane do aut cywilnych - powiedział Hołowczyc.

Właściciel i założyciel zespołu Sven Quandt dodaje o nowym projekcie: - Zrównoważony rozwój jest wyraźnie na pierwszym planie naszego przyszłościowego projektu Mini JCW Rally Plus. Przyszłość sportów motorowych będzie musiała przyzwyczaić się do tego, że bez zrównoważonego rozwoju nie będzie już tej dyscypliny. W związku z tym było dla nas jasne, że nowe Mini musi być bardziej zrównoważone i bardziej ekologiczne. Z HVO wkraczamy na zupełnie nowe obszary i cieszę się na wprowadzenie naszego najnowszego Mini JCW Rally Plus. Naszym zdaniem paliwo HVO jest ważnym uzupełnieniem innych niskoemisyjnych układów napędowych i to nie tylko w motorsporcie. Dakar oferuje bardzo dobrą platformę do testowania tego paliwa i zwiększania naszej wiedzy i świadomości.

Mini JCW Rally Plus bazuje na Mini JCW Rally z napędem na wszystkie koła i dzięki temu w wielu miejscach zachowuje typowy wygląd poprzednika. Widoczne zmiany zewnętrzne to dłuższy i szerszy przód oraz szersze nadkola w postaci charakterystycznych „skrzydeł”. Ponadto inżynierom udało się zoptymalizować aerodynamikę, co poprawiło chłodzenie hamulców i amortyzatorów.

Kategoria T1+ została wprowadzona w 2022 roku i jest mieszanką przepisów dotyczących 4×4 i buggy. Mini JCW Rally Plus ma więc zachowany napęd na wszystkie koła, sparowany z szerszym rozstawem osi, zwiększonym rozmiarem kół i większym skokiem zawieszenia.

Samochód zadebiutuje w Dakarze 2023. Dysponować nim będą Jakub Przygoński i Armand Monleon oraz Sebastien Halpern i Bernardo Graue.

Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja natomiast rozpoczną swój program startów od Saudi Baja w dniach 2-4 lutego.

Video: Nowe Mini JCW Rally Plus