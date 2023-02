Bez lidera w Abu Zabi

Argentyński motocyklista szykował się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do drugiej rundy World Rally-Raid Championship. W środę podczas shakedownu upadł tak nieszczęśliwie, że doszło do złamania kości udowej.

Kevina - starszego z braci Benavides - przetransportowano helikopterem do szpitala. Dzisiejszego poranka przeszedł on udany zabieg chirurgiczny i teraz czeka go rehabilitacja.

Po zwycięstwie w Dakarze Kevin Benavides przewodzi tabeli motocyklistów w FIM World Rally-Raid Championship. Posiada 38 punktów i o 8 wyprzedza Toby’ego Price’a, którego nie zabraknie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Kilka dni temu absencję nie tylko w Abu Dhabi Desert Challenge, ale podczas całego sezonu mistrzostw świata w cross-country, zapowiedział Eryk Goczał. Osiemnastolatek, wraz z Oriolem Meną sensacyjny triumfator Dakaru w samochodowej klasie T4, zamierza poświęcić najbliższe miesiące nauce.

Abu Dhabi Desert Challenge ruszy w najbliższą niedzielę krótkim prologiem.

#47 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Photo by: Red Bull Content Pool