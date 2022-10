Białkowski i Baśkiewicz na podium

Rozegrana w dniach 28-29 października 35 edycja Baja Portalegre stanowiła szóstą rundę cyklu FIA World Cup for Cross-Country Bajas, jak również ostatnią odsłonę mistrzostw Portugalii.

Rywalizacja rozegrała się na czterech odcinkach specjalnych podzielonych na dwa etapy. Ścigano się na dystansie 447 kilometrów.

Rajd wygrali Joao Ferreira i David Monteiro, duet zasiadający w MINI JCW, którzy do tej imprezy przestępowali już jako triumfatorzy tegorocznych mistrzostw Portugalii.

Końcowe rezultaty zawodów rozstrzygnęły się na ostatniej próbie, rozegranej w ulewnym deszczu, a chwilami nawet przy opadach gradu. Jako liderzy do finałowego starcia przystępowali Yazeed Al Rajhi i Dirk von Zitzewitz. Jednak problemy ze wspomaganiem kierownicy w ich Toyocie Hilux T1+ sprawiły że finiszowali na dopiero 26 pozycji.

Podium za Ferreirą uzupełniły dwie załogi w maszynach klasy T3 - Joao Dias i Joao Miranda (Cam Am X3) oraz Luis Portela de Morais i Tomas Dantas Neves (OT3).

- To niesamowite uczucie, że udało się wygrać ten rajd - cieszył się Ferreira. - Nie wierzyłem, że zdołam zwyciężyć w tej imprezie. Za nami twarda walka od pierwszego kilometra i jestem bardzo zadowolony z tego, jak się potoczyła. Sezon był udany, nie wygraliśmy tylko jednego wydarzenia. Dziękuje wszystkim, którzy nas wspierali, zwłaszcza rodzicom, ARX i X-Raidowi.

- Ostatni odcinek był szczególnie trudny z powodu opadów deszczu. Sprawił, że nawierzchnia była bardzo zdradliwa. W pewnym momencie samochód utknął w wodzie, dzięki czemu Joao Dias zyskał nad nami trochę czasu. Jednak w końcowej sekcji, gdzie było sucho, przyszedł czas na atak. Taki finał jest jak wisienka na torcie - podsumował.

Udany rajd mają za sobą Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz. Podążając Polarisem RZR PRO XP zajęli trzecie miejsce w klasie T4. Przez całe zawody notowali czasy w okolicach pierwszej trójki, wskakując na podium po ostatniej próbie, na której zanotowali drugi rezultat w swojej grupie. W generalce zamknęli dziesiątkę.

- Ostatniego dnia zaskoczyła nas pogoda. Tak jak pierwszy odcinek bardzo nam się podobał, 170 km trudnych, technicznych, portugalskich tras, to drugi, ponad 200 kilometrowy odcinek był jak prawdziwy survival: burza z ulewą i zalane tereny były dużym wyzwaniem do pokonania - przekazali Białkowski i Baśkiewicz. - Nasz Polaris bez problemu poradził sobie z tymi trudnymi warunkami i bezpiecznie dowiózł nas do mety. Dziękujemy naszym mechanikom za profesjonalnie przygotowany pojazd. Jest to nasze pierwsze podium w tym rajdowym klasyku co tym bardziej nas bardzo cieszy i motywuje do dalszych wyzwań.

Tomasz Baranowski i Maciej Marton (Toyota Hilux) zostali sklasyfikowany na 21 lokacie, dziewiątej w T1.

→ Galeria zdjęć: Baja Portalegre 500 2022

Video: Baja Portalegre 500 2022