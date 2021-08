Kamena Rally Team szykuje się do jednego ze swoich najważniejszych startów w sezonie. Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz, startujący w barwach ORLEN Team, będą tym razem ścigać się z polskimi i zagranicznymi załogami na własnym terenie, biorąc udział w polskiej rundzie Pucharu Świata, Baja Poland. Ta rozgrywana w dniach 27-29 sierpnia impreza jest najważniejszym i największym rajdem w Polsce. Gromadzi ona na starcie najlepsze załogi samochodowe świata, bowiem od 10 lat jest ona rundą Pucharu Świata FIA w Rajdach Baja (wcześniej Pucharu Świata FIA w Rajdach Cross-Country). Równolegle do tej światowej rozgrywki, toczy się tu też walka o punkty Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski, a te kategorie również są bardzo silnie obsadzone.

- Startowaliśmy już w różnych rajdach zaliczanych do Pucharu Świata, ale co roku to właśnie na Baja Poland czekamy najbardziej. To nasza domowa runda Pucharu, to my tu jesteśmy gospodarzami, więc chcemy się pokazać przed światową czołówką zawodników z jak najlepszej strony. Tym razem ten rajd jest dla nas szczególnie ważny, bo jesteśmy liderami Mistrzostw Europy, więc będziemy tu walczyć o cenne punkty – mówi Tomasz Białkowski.

O te punkty na pewno nie będzie łatwo, bo załogę Kamena Rally Team czeka starcie z licznymi i mocnymi rywalami, którzy stawią się na starcie Baja Poland. Ten rajd zawsze przyciąga solidne grono zawodników startujących w różnych kategoriach ze względu na światową rangę tej imprezy, ale także na długie i trudne trasy. Baja Poland rozgrywana jest w dwóch lokalizacjach – w okolicach Szczecina, a także na największym w Europie poligonie w Drawsku Pomorskim. Trasa tegorocznej edycji liczy łącznie aż 770 km, z czego 412 km to odcinki specjalne.

- Start w Baja Poland zawsze wymaga solidnych przygotowań, bo to aż 3 dni zmagań, a oesy, szczególnie te na Poligonie Drawskim, są naprawdę wymagające. Szykujemy właśnie naszego Polarisa RZR Pro XP do tego wymagającego rajdu, uzbrajając go w nowe zawieszenie marki FRT. Wspólnie z FRT kilka najbliższych dni poświęcimy na testy, aby nic nas nie zaskoczyło na trasie. My sami czujemy się gotowi do starcia z rywalami, pora więc przyszykować na nie nasz pojazd – mówi Dariusz Baśkiewicz.

