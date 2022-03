Abu Dhabi Desert Challenge stanowi w tym roku drugą rundę Mistrzostw Świata w Rajdach Cross Country, pod wodzą promotora cyklu ASO.

Rywalizacja odbędzie się w dniach 6-10 marca. Tor Yas Marina stanowi główną bazę rajdu, gdzie odbędą się badania techniczne, odbiory administracyjne oraz prolog dla motocyklistów i quadowców. W niedzielę uczestnicy rajdu ruszą w region Al Dharfa. Czeka ich pięć etapów liczących blisko dwa tysiące kilometrów po wydmach, przed powrotem na Yas Marina.

Jeśli chodzi o stawkę motocyklistów ścigających się w ramach W2RC, będzie liczyła dwudziestu zawodników. W klasie Rally2 pojedzie Konrad Dąbrowski.

- Oczekiwania są cały czas takie same, zdobywać doświadczenie i zmniejszać stratę do pierwszego zawodnika. Będę porównywał swoje czasy do wyników z listopadowej edycji tej imprezy. Na tym będę głównie się skupiał - powiedział Dąbrowski dla motorsport.com. - Natomiast jeśli chodzi o moją formę, czuję się dobrze. Przerwa od Dakaru nie była wcale taka długa, a do tego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jestem od dłuższego czasu. Sporo tutaj trenuję na wydmach. Czuję się naprawdę nieźle. Tempo jest dobre, takie jak podczas drugiej, tej lepszej połowy Dakaru. Jestem pozytywnie nastawiony.

W kontekście przygotowań do rajdu, dodał: - Jeśli chodzi o te ostatnie dni przed zawodami, treningi nieco się uspokoiły. Motocykle są już w rękach mechaników, którzy szykują je dla naszego zespołu. Teraz spędzam czas głównie na siłowni i rowerze, generalnie ostatni etap pracy stanowią zajęcia fizyczne.

Polak w tym roku zaliczy rozbudowany program startów, w końcówce sezonu skupiając się już na przygotowaniach do kolejnego Dakaru.

- Planuję zaliczyć cały sezon mistrzostw świata, choć akurat Rajd Kazachstanu stoi jeszcze pod znakiem zapytania. Możliwe, że tam akurat nie pojedziemy - poinformował. - W kilku rajdach typu baja też wystartuję. Najbliższy czeka mnie w Katarze, dwa tygodnie po zawodach w Abu Zabi. Planuję też Aragonię. Możliwe, że pojawię się na Węgrzech . Na koniec runda w Dubaju będzie dobrym przygotowaniem do Dakaru. Mamy więc trochę imprez do przejechania.

Dąbrowski będzie zasiadał na motocyklu Husvqrna FR 450 Rally Replica zespołu Duust Rally Team.

W zawodach wystartuje również jego ojciec - Marek. Wcieli się w rolę pilota Małgorzaty Gołdy, która poprowadzi Polarisa w klasie T4.

Czytaj również: Marek Dąbrowski wraca do ścigania