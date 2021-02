Już w najbliższy piątek, 19 lutego, Konrad Dąbrowski wystartuje w rajdzie Dubai International Baja, będącym pierwszą rundą tegorocznego Pucharu Świata FIM w Rajdach Baja. W zeszłym roku młody motocyklista DUUST Rally Team zadebiutował w tym cyklu, zdobywając 3 miejsce w klasyfikacji Juniorów. Rozpoczynając walkę w Pucharze Świata od pierwszej rundy, Dąbrowski ma szansę na jeszcze lepszy wynik w tym sezonie, ale to nie jedyny cel jego udziału w rajdzie w Emiratach. Choć od jego świetnego debiutu w Rajdzie Dakar 2021 minął zaledwie miesiąc, polski motocyklista już myśli o Dakarze 2022.

- Po miesięcznej przerwie po Dakarze pierwszy raz siedzę na motocyklu. Czuję się dobrze, trochę mi tego brakowało, choć muszę się rozjeździć. To jest pierwsza runda, więc nie chcę podejmować za dużego ryzyka i chcę jechać swoim tempem. Dubai Baja to też początek przygotowań do startu w Rajdzie Dakar 2022 – mówi Konrad Dąbrowski.

W Dubai International Baja Dąbrowski stawi czoła 31 rywalom, którzy będą tu walczyć o pierwsze punkty w Pucharze Świata. Faworytem jest startujący z numerem 1 fabryczny motocyklista Hondy i triumfator tego rajdu z 2019, Aaron Mare, mieszkający na co dzień w Dubaju. Mocnym zawodnikiem jest także Mark Ackerman, również rezydujący w Emiratach. W gronie pretendentów do zwycięstwa znajdują się także lokalni zawodnicy, szczególnie bracia Mohammed i Sultan Al-Balooshi. Konrad Dąbrowski jednak stawia przede wszystkim na rywalizację w klasyfikacji juniorskiej, a tu jego głównym przeciwnikiem będzie Jordańczyk Zaid Jaber.

Czwartkowe odbiory administracyjne i badania techniczne poprzedzą rywalizację w tegorocznej Dubai International Baja, na trasy której zawodnicy wyjadą w piątek. Pierwszy etap rajdu liczyć będzie 212,13 km, zaś podczas sobotniego etapu do przejechania będzie 214,55 km wśród piasków pustyni. Wydmy to ulubiony teren Konrada Dąbrowskiego, na którym czuje się pewnie, można więc się spodziewać dobrego wyniku, a ten poznamy w sobotę 20 lutego po południu.

