Zawodnicy będą mieli do pokonania w sumie ponad 2600km, codziennie rozpoczynając i kończąc trasę w miejscowości Zagora. Na mecie ostatniego odcinka rajdu zameldują się 13. października.

- Startem w Maroku rozpoczynam przygotowania do Dakaru 2022, które oczywiście trwają od ukończenia poprzedniej edycji, ale od lutego nie startowałem w żadnym z rajdów na "dakarówce", tylko na motocyklu enduro. Rajd Maroka jest bardzo trudnym rajdem, ale miałem już w nim okazję startować w 2019 roku i dzięki temu wiem czego się spodziewać - mówi Konrad Dąbrowski.

Pikanterii dodaje fakt, że młody Polak znalazł się na liście startowej RallyGP, wraz z najlepszymi zawodnikami na świecie, takimi jak m.in. Sam Sanderland, Franco Caimi, Ricky Brabec, czy Toby Price.

- Jestem na liście zawodników RallyGP. Praktycznie 100% zawodników z tej listy to zawodnicy teamów fabrycznych. Towarzystwo jest więc bardzo mocne, ale bardzo mnie to cieszy, bowiem będę mógł się porównywać do najlepszych - dodaje Dąbrowski.

Rajd Maroka to jednak dla Dąbrowskiego i DUUST DIVERSE Rally Team również inne wyzwania. Podczas przedostatniej, rozgrywanej 18. i 19. września w Kielcach, rundzie Mistrzostw Europy Enduro, nasz zawodnik doznał kontuzji.

- Możliwe, że będzie mi trochę doskwierał lewy bark. Dzięki rehabilitacji jest już dużo lepiej i mam nadzieję, że nie będzie to przeszkodą - tłumaczy Dąbrowski.

Ograniczenia budżetowe rzutują też na wielkość teamu. DUUST postanowił wprowadzić ograniczenia i do Maroka wysłać tylko niezbędne minimum sprzętowe i osobowe.

- Przygotowujemy się do Dakaru, co jest sporym wyzwaniem, również finansowym. Ograniczenia, które zdecydowaliśmy się wprowadzić, mają w założeniu przełożyć się na większą elastyczność działań już na początku stycznia. Oczywiście prowadzimy rozmowy ze sponsorami, dla których sponsoring Konrada jest decyzją strategiczną i daje nowe możliwości promocji na poziomie światowym, więc wszystkie działania muszą być planowane bardzo precyzyjnie - mówi Marek Dąbrowski, szef DUUST DIVERSE Rally Team, ojciec Konrada.

