Konrad Dąbrowski z DUUST Rally Team niejednokrotnie trenował na pustyni w okolicach Dubaju, ale z Dubai International Baja zmierzył się po raz pierwszy. Miał tu okazję skonfrontować się z innymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami i ta konfrontacja wypadła bardzo dobrze. W tym dwudniowym rajdzie zajął 6 miejsce w klasyfikacji generalnej, ale przede wszystkim wygrał klasyfikację Juniorów i tym samy został pierwszym juniorskim liderem Pucharu Świata FIM w Rajdach Baja. Misja wykonana!

- Dwa bardzo dobre dni ścigania za mną. Drugi był lepszy niż pierwszy, bo trochę przestawiłem motocykl i lepiej się jechało. Poza tym, chyba też już się trochę wjechałem, bo po miesięcznej przerwie jednak musiałem spędzić trochę czasu na motorze, żeby feeling wrócił, ale bardzo dobrze się dzisiaj czułem i jestem zadowolony z tego startu – mówił na mecie Konrad Dąbrowski.

Młody zawodnik ma także dodatkowy powód do radości – pustynia to jego ulubiony teren, a tu miał jej pod dostatkiem, bowiem blisko 400 km odcinków specjalnych prowadziło właśnie po wydmach.

- Wydm było bardzo dużo, bo tak naprawdę cała ta baja to są w 90% wydmy i parę takich płaskich przelotów pomiędzy sekcjami wydm. Ale całe ściganie odbywa się na wydmach – opowiadał Konrad Dąbrowski.

To, co jednak najważniejsze dla Konrada Dąbrowskiego, to fakt, że podczas Dubai International Baja zaliczył solidny pustynny trening.

- Każdy przejechany kilometr jest na plus dla mnie. Każdy kilometr to kilometr więcej nauki i doświadczenia. Poza tym, mieliśmy w planach jechać jak najwięcej takich baja i rajdów, żeby zyskiwać doświadczenie i każda meta jest dla mnie cenna – mówi młody zawodnik.

Konrad Dąbrowski z racji młodego wieku nie miał do tej pory okazji do zbyt wielu startów w rajdach baja czy cross-country, więc każdy kolejny jest dla niego wyjątkowo cennym doświadczeniem. W tym roku polski motocyklista planuje zbierać tych rajdowych doświadczeń jak najwięcej. Weźmie udział m.in. w imprezach z cyklu Pucharu Świata FIM w Rajdach Baja oraz Mistrzostw i Pucharu Świata w Rajdach Cross-Country.

