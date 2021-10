Organizatorzy zapowiadali, że w poniedziałek liczyć się będzie przede wszystkim nawigacja i to ona odegrała dziś kluczową rolę. Konrad Dąbrowski zmierzył się z tym wyzwaniem zajmując drugie miejsce wśród juniorów w klasie RallyGP.

Przedstawiciele DUUST DIVERSE Rally Team nie ukrywają, że najważniejszym startem w sezonie będzie Dakar 2022 i wszystko jest jemu podyktowane. Startem w Maroku zespół rozpoczął ostatni cykl przygotowań, a Konrad Dąbrowski znowu wsiadł na "dakarówkę".

- Niestety to moje pierwsze jazdy motocyklem po pustyni od lutego, od Baja Dubaj, a to nie sprzyja szybkiej jeździe. Trochę się muszę rozjechać, wejść w ten tryb rajdowy, ale dlatego tu jesteśmy, żeby się przygotować do Dakaru i to jest najważniejsze. Trening jest bardzo dobry, bo trasy są wymagające - mówi Konrad Dąbrowski, jedyny Polski motocyklista startujący w Rajdzie Maroka.

Zawodnicy pokonali już blisko 1700km tras, z czego prawie 1000km to odcinki specjalne. Trasy wiodą przez piękne krajobrazowo, bardzo zmienne tereny Maroka.

- Jest wszystko, są wydmy, są kamienie. Dzisiejszy, trzeci etap, był cały w takich szybkich, dziurawych drogach, na których ja nie jestem najlepszy. Dlatego z jednej strony nie był to przyjemny dzień, a z drugiej bardzo dobrze, że taki był, bo potrzebuję takich treningów. Trzy z pięciu etapów Rajdu Maroka za nami. Jest sporo pozytywów, może nie jestem do końca zadowolony ze swojej jazdy, trochę za dużo błędów, mogłoby być trochę lepiej - dodał Dąbrowski

Konrad rozpoczął swoją karierę rajdową właśnie na tym rajdzie, dwa lata temu, startując zaledwie kilka dni po tym, gdy otrzymał prawo jazdy. Od tego czasu startował jeszcze tylko trzy razy na pustyni, w Africa Eco Race, Baja Dubaj oraz oczywiście ostatnim Rajdzie Dakar.

- Ogólnie progres na przestrzeni dwóch lat, czyli czterech rajdów, jest bardzo duży. Jestem o wiele szybszy niż byłem na swoim pierwszym Rajdzie Maroka dwa lata temu. Rajd Maroka daje wycisk, ale jest bardzo cennym treningiem, wiem co muszę poprawić. Z tą cenną metą jedziemy resztę rajdu - podsumował.

Po trzech dniach rywalizacji, Konrad Dąbrowski zajmuje drugie miejsce wśród juniorów w najsilniej obsadzonej klasie Rally GP (27. w klasyfikacji generalnej), w której jadą najlepsi motocykliści świata. Do prowadzącego juniora, Tomása de Gavardo, traci około minuty, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć.

informacja prasowa