Dakarowy trening z Polakami

Hail Toyota International Rally po raz drugi stanowi rundę Pucharu Świata FIA w Rajdach Cross Country, goszcząc finał sezonu w dniach 8-11 grudnia.

Położone w północnej części Arabii Saudyjskiej Hail było niegdyś kluczową częścią trasy, którą pielgrzymi udawali się do świątyni Al-Kaba w Mekce. Góra As-Samra oferuje niesamowity widok na miasto, a otaczający ją pustynny krajobraz to obecnie idealny teren do rajdów.

Sporty motorowe również nie są nowością w mieście - Rajd Hail po raz pierwszy odbył się w 2006 roku, później stał się wydarzeniem sankcjonowanym przez FIA, a od sezonu 2020 po tych terenach przebiega trasa Rajdu Dakar.

W rzeczywistości Rajd Hail jest doskonałą imprezą treningową dla zawodników przygotowujących się do Dakaru.

27 załóg widnieje na liście zgłoszeń w stawce samochodów i UTV oraz cztery pośród zawodników korzystających z maszyn T1+ i T3 2022.

Kuba Przygoński i Timo Gottschalk ponownie wsiądą do Mini buggy, którym wystartują w przyszłorocznej edycji Dakaru. Kolejny etap przygotowań zaliczy również Energylandia Rally Team. Maverickami pojadą Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk oraz Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec.

Listę otwierają liderzy pucharu - Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel. W Toyotach Hilux zasiądą również Lucio Alvarez i Armand Monleon oraz Yazeed Al-Rajhi i Michael Orr.

W Mini buggy zobaczymy też takie załogi jak Sebastian Halpern/Bernardo Graue i Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov. Kolejne doświadczenie za kierownicą Mini JCW będzie zdobywała Laia Sanz pilotowana przez Maurizio Geriniego. Ścigać będą się również dobrze znani polskim kibicom Miroslav Zapletal i Marek Sykora.

Fordem Raptorem w przyszłorocznej specyfikacji pojadą Martin Prokop i Viktor Chytka. Hiluxy T1+ sprawdzą Ronan Chabot/Gilles Pillot oraz Juan Cruz Yacopini/Alejandro Yacopini.

