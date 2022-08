Decydujące starcie podczas Baja Poland

Trasy największego rajdu baja w Polsce w dniach 1-4 września ponownie odwiedzą Szczecin, Dobrą i Drawsko Pomorskie, a impreza po raz drugi stanowić będzie rundę Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja.

W większości klasyfikacji prawie wszystkie miejsca na podium pozostają otwartą kwestią, dlatego każda sekunda na najtrudniejszych i najdłuższych rajdowych trasach w Polsce będzie miała ogromne znaczenie dla zawodników.

Uczeń na drodze po tytuł Mistrza

Puchar Europy FIA to nowo powołany w zeszłym roku cykl regionalnych rajdów terenowych, na wzór Rajdowych Mistrzostw Europy - ERC. Jego interesująca i przystępna formuła sprawia, że bierze w nim udział wielu utytułowanych kierowców oraz nowych utalentowanych pretendentów do międzynarodowych laurów.

Urzędującym i zarazem pierwszym w historii zdobywcą Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja jest nie kto inny, jak Krzysztof Hołowczyc, który m.in. zwycięstwem w zeszłorocznej Wysoka Grzęda Baja Poland zapewnił sobie końcowy tytuł. W tym sezonie jego drogą podąża kolejny polski kierowca - Michał Małuszyński, który od wielu lat rozwija swoje umiejętności właśnie pod okiem Hołowczyca.

Małuszyński ma już na swoim koncie udany występ w Baja Poland w 2020 roku, gdy w ekstremalnie trudnych warunkach zajął drugie miejsce, za jednych z czołowych światowych kierowców w rajdach terenowych - Bernhardem Ten Brinke.

W tym sezonie Małuszyński może się pochwalić zwycięstwem w otwierającej rundzie - Baja Dehesa Extremadura w Portugalii, drugim miejscem na podium podczas Hungarian Baja i czwartą lokatą w Rally Greece Offroad. Niestety pech nie ominął go podczas Italian Baja, gdzie w wyniku dachowania nie ukończył zawodów.

- Zapowiada się chyba najtrudniejsza walka w mojej karierze. Wiem, że podczas Baja Poland będę musiał dać z siebie 110%, by wygrać. Co prawda będziemy walczyć na moich ulubionych i dobrze mi znanych trasach, ale rywale są bardzo szybcy i nie będą nawet na chwilę zwalniać. Podczas finałowej rundy na prawy fotel pilota wraca moja żona Julita i mam nadzieję, że wspólnie sięgniemy po Puchar Europy - mówi Michał Małuszyński, lidera klasyfikacji Pucharu Europy FIA.

Główny rywalem Polaka, jest Portugalczyk Joao Ferreira, który z kolei zwyciężył w tegorocznej Italian Baja, a podczas Hungarian Baja był tuż za Małuszyńskim na trzecim miejscu podium. Obaj zawodnicy używają tych samych Mini John Cooper Works Rally z X-raid Team, a przed Columna Medica Baja Poland dzielą ich zaledwie 3 punkty, więc na jakiekolwiek straty punktowe nie może sobie pozwolić już żaden z nich.

W poszczególnych grupach różnice punktowe dają większy komfort jazdy liderom. Santiago Navarro, pilotowany przez Marco Solę, wygrał wszystkie cztery dotychczasowe rundy w grupie T3 i jest na dobrej drodze do zdobycia tytułu wśród lekkich prototypowych pojazdów terenowych. W grupie T4 prowadzi włoski duet Amerigo Ventura Montecamo i Mirko Brun, który podczas Columna Medica Baja Poland będzie chciał dopisać czwarte zwycięstwo w sezonie na swoje konto i przypieczętować zdobycie tytułu wśród produkcyjnych pojazdów SSV.

Wyzwanie dla śmiałków

Teren w Szczecinie, Dobrej i Drawsku Pomorskim to kultowe miejsca dla rajdów terenowych. Można tu wytyczyć bardzo trudne, ale dające ogromną frajdę z jazdy, trasy. Praktycznie każdy, kto się z nimi zmierzył, podkreśla, że było to niezwykle trudne starcie. “Na tych terenach rozgrywane są odcinki specjalne, które długością i trudnością dorównują Rajdowi Dakar”- podkreśla Krzysztof Hołowczyc, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar, który od lat rywalizuje w Baja Poland.

Baja Poland przynosiła kierowcom zwycięstwa, ale jej trudne trasy często zatrzymywały nawet najlepszych. Wygrywały i przegrywały tu takie ikony motorsportu jak Stephane Peterhansel, Jean-Louis Schlesser czy Nasser Al-Attiyah, oraz polskie gwiazdy jak Krzysztof Hołowczyc, Kuba Przygoński czy Adam Małysz. Utrzymanie dobrego tempa oraz prawidłowa nawigacja, zawsze były wymagające podcza Baja Poland, a ostatnio dołączyła do tego także nieprzewidywalna pogoda, która potrafiła wszystko wywrócić do góry nogami.

- W tym roku ponownie zobaczymy zaciętą i widowiskową walkę na trasach Columna Medica Baja Poland. Podczas finału europejskich zmagań na pewno nie zabraknie emocji do samego końca. Spodziewamy się także czołówki kierowców walczących o punkty do klasyfikacji Pucharu Świata FIA, co zapewni najwyższy poziom rywalizacji. Zapraszamy wszystkich zawodników i kibiców do udziału w rajdzie i mamy nadzieję, że spodobają im się nie tylko wspaniałe trasy, ale także nowa dogodniejsza lokalizacja bazy rajdu - mówi Marcin Fiejdasz, dyrektor rajdu.

Columna Medica Baja Poland to także nieprzerwanie od 11 lat eliminacja Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja i jedna z rund Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, w której dominującą rolę od lat odgrywają polskie rajdowe załogi. Oprócz tego nasz narodowy terenowy klasyk stanowi eliminację czempionatów i pucharów z Polski i Czech w sporcie samochodowym.

Skrócony Program Columna Medica Baja Poland 2022

2 września - piątek

08.00-20.00 - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Strzelnica Wojskowa przy ulicy Szafera

08.00-13.00 - Odcinek Testowy - Wołczkowo, Gmina Dobra

17.00 - Start Honorowy - Miasteczko Rajdowe Szczecin

17.15 - Odcinek Kwalifikacyjny (QS) “Szczecin” - Miasteczko Rajdowe Szczecin

19.30 - Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców QS - Netto Arena Szczecin

3 września - sobota

08.00-20.00 - Strefa Serwisowa Drawsko Pomorskie, Bucierz, Poligon Drawski

08.30 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie 1” - Poligon Drawski

14.20 - Odcinek Specjalny “Drawsko Pomorskie 2” - Poligon Drawski

4 września - niedziela

08.00-16.00 - Miasteczko Rajdowe Szczecin - Strzelnica Wojskowa przy ulicy Szafera

09.35 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin 1” - Gmina Dobra / Miasteczko Rajdowe Szczecin

12.05 - Odcinek Specjalny “Dobra-Szczecin 2” - Gmina Dobra / Miasteczko Rajdowe Szczecin

14.30 - Ceremonia Mety - Netto Arena Szczecin

informacja prasowa

Video: Baja Poland 2021