Desert Challenge odwołany

30 edycja rajdu została przeniesiona z marca na 20-26 listopada, jednak w związku z restrykcjami obowiązującymi w okresie pandemii koronawirusa, nie uda się przeprowadzić imprezy, zaliczanej do Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych oraz mistrzostw świata FIM.

Była to jedyna pozostała runda w mistrzostwach świata FIM 2020. Federacja czyni starania, by wprowadzić inny rajd do kalendarza.

Ci sami organizatorzy z EMSO i ATCUAE poinformowali, że odbędzie się Dubai International Baja, runda FIM Bajas World Cup. Rajd został przesunięty z kwietnia na 26-28 listopada.