Domżała i Marton na podium Pucharu Świata

Zwycięstwo było o krok, ale tym razem na drodze stanęły awarie w dwóch decydujących rundach cyklu. Polski duet z fabrycznego zespoły Monster Energy Can-Am udowodnił jednak, że kiedy ma do dyspozycji w pełni sprawne auto trudno mu dorównać.

Rywalizacja w Hail Baja 2, dla Arona Domżały i Macieja Martona była w zasadzie kalką pierwszego rajdu. Na otwierającym i zarazem ważniejszym dla układu sił etapie, polski zespół znów zmagał się z problemami technicznymi w samochodzie. Tym razem jednak udało im się dotrzeć do mety z półgodzinną stratą do lidera.

- W pewnym momencie w Can-Am’ie zabrakło mocy. Powoli doturlaliśmy się do mety i oddaliśmy auto w ręce serwisu. Na szczęście udało się rozwiązać problem i w środę mogliśmy znów przystąpić do rywalizacji - komentował Domżała.

Na trasie drugiego etapu polska załoga fabrycznego zespołu Monster Energy Can-Am nie miała już sobie równych i odnotowała najszybszy czas. Mimo że ponownie nie uniknęli kłopotów.

- Początkowo szybko zaczęliśmy budować znaczącą przewagę nad rywalami, ale potem pojawiły się drobne problemy z paliwem. Musieliśmy znów trochę zwolnić, ale udało się utrzymać prowadzenie - relacjonował Domżała.

Biało-czerwoni zameldowali się na mecie z siedmiominutową przewagą nad Keesem Koolenem, z którym rywalizowali do ostatnich metrów o Puchar Świata T4 w Rajdach Baja. Ta przewaga nie wystarczyła jednak, by odrobić stratę z pierwszego dnia. Tym samym Aron Domżała i Maciej Marton zakończyli sezon na drugim miejscu cyklu.

- Zabrakło trochę szczęścia. Wystarczyłoby, by nie wydarzyła się jedna z usterek, z którymi musieliśmy się zmagać i wynik byłby zupełnie inny. Tymczasem nie mieliśmy większego wpływu na rezultat w obu ostatnich rajdach - mówił nieco rozgoryczony Domżała.

Polska załoga udowodniła jednak dwukrotnie, że gdy ma do dyspozycji w pełni sprawny samochód, to rywalom bardzo trudno przychodzi utrzymanie ich tempa. To dobry prognostyk przed Rajdem Dakar, do którego najważniejszym testem były właśnie dwie grudniowe rundy Hail Baja na piaskach Arabii Saudyjskiej.

Aron Domżała i Maciej Marton powrócą na pustynię Półwyspu Arabskiego już za dwa tygodnie i tym razem ich celem będzie miejsce w czołówce klasyfikacji T4 podczas najtrudniejszego i najbardziej prestiżowego rajdu świata, Rajdu Dakar.

Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata T4:

1. Kees Koolen (NLD) 67 pkt

2. Aron Domzala (POL) 64.5 pkt

3. Khalifa Al-Attiyah (QAT) 46.5 pkt

informacja prasowa