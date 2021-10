Zmagania na marokańskiej Saharze to stały punkt w rajdowym kalendarzu. Co więcej organizatorem zmagań od kilku lat jest David Castera – dyrektor Rajdu Dakar. To sprawia, że właśnie podczas tej rundy Pucharu Świata często testowane są nowe rozwiązania, które potem są wprowadzane do styczniowego supermaratonu.

- To bardzo trudny rajd. Pokonujemy tak zróżnicowany teren, jak na wszystkich pozostałych rundach Pucharu Świata po kolei. Tutaj jednak wszystko jest w jednym miejscu. Szuter, kamienie, rzeki, uedy, wydmy, piach, fesz-fesz – wszystko co można znaleźć w rajdach cross-country. Dodatkowo drogi są tu bardzo niebezpieczne, bo z płynnej trasy wjeżdżamy czasem wprost do rzeki. Zmiana rytmu jest wówczas poważnym zagrożeniem, jeśli ktoś nie potrafi zachować koncentracji - opisywał Aron Domżała.

Warszawski kierowca, od trzech lat startuje w duecie z doświadczonym pilotem Maciejem Martonem i tak będzie również tym razem. Jako jedna z trzech załóg fabrycznego zespołu Monster Energy Can-Am znajdują się w ścisłym gronie faworytów. Klasa T4 w ostatnich latach szybko się rozwija, więc rośnie również konkurencja oraz prestiż.

- To mój szósty start w Maroku. Ten rajd jest jednym z moich ulubionych i zarazem pierwszym maratońskim w jakim wystartowałem. Razem z Monster Energy Can-Am będziemy tu przygotowywać się do Rajdu Dakar, ale zależy mi również na dobrym wyniku. Kilka razy stałem już na podium w Maroku, a ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani, mam nadzieję, że powalczymy o pierwsze miejsce - zapowiedział przed startem Domżała.

W czwartek zespół odbył testy nieopodal biwaku. W piątkowe popołudnie czeka go prolog, a następnie pięć dni ścigania, które złożą się na ponad 1000 kilometrów ścigania.

informacja prasowa

Czytaj również: Sonik w strefie rekordów