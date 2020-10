Domżała i Marton wygrali etap

Na skróconym do 168 km oesie Domżała okazał się szybszy o 10 sekund od Gerarda Farrésa, drugiego w Dakarze 2019 (trzeciego na motocyklu w 2017). Rui Carneiro uzupełnił czołową trójkę. Austin Jones, kolega Domżały z teamu, zajął czwarte miejsce ze stratą 4,5 minuty.

Polacy prowadzili na początkowych międzyczasach. Po 136 km wirtualnym liderem był Jones - z przewagą 28 sekund nad Domżałą. Finisz należał do Can-Ama z numerem 501.

- Na pewno możemy być szczęśliwi. Wyprzedziliśmy na trasie wszystkich rywali i jesteśmy na pierwszym miejscu w Side by Side, ale nie był to łatwy dzień - mówi Aron Domżała. - Na początku dnia udało nam się dobrze pojechać prolog, co gwarantowało dobrą pozycję startową. Niestety, prolog został odwołany po wszystkich przejazdach i kolejność startu była według listy startowej przed rajdem. Musieliśmy wyprzedzać na trasie ponad dziesięć samochodów, co zajęło nam dużo czasu i wprowadziło troszeczkę nerwów.

No, ale nie mamy co narzekać. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Teraz musimy się skoncentrować na tym, jak to miejsce utrzymać, no i również sprawić, żeby samochód bezawaryjnie dalej jechał. Mieliśmy jakieś małe problemy, ale to nie było nic takiego, co byłoby warte odnotowania. Dzięki, że trzymaliście kciuki!

W T3 Mitch Guthrie wyprzedził o 2.04 rajdowego debiutanta Kevina Hansena, trzeciego w World RX 2019. Szwed zastępuje w Red Bull Off-Road Junior Team Blade'a Hildebranda, kontuzjowanego podczas Baja 500. Trzeci kierowca zespołu, 18-letni Seth Quintero miał kłopoty z hamulcami, a potem zjechał z oesu z powodu awarii skrzyni biegów.

UTV

1. Aron Domżała/Maciej Marton (PL) Can-Am Maverick X3 2:18.27

2. Gerard Farrés/Armand Monleón (E) Can-Am Maverick X3 +10

3. Rui Carneiro/Nelson Ramos (P) Can-Am Maverick X3 +4.07

4. Austin Jones/Gustavo Gugelmin (USA/BR) Can-Am Maverick X3 +4.31

5. Mitch Guthrie/Ola Fløene (USA/N) OT3 +5.53

6. Stéphane Consani/Thibault de la Haye (F) Can-Am Maverick X3 +4.31

7. Kevin Hansen/François Cazalet (S/F) OT3 +7.57

8. José Luis García/Álex Haro (E) Yamaha YXZ 1000R +8.53

9. Matthieu Margaillan/Axelle Roux-Décima (F) Can-Am Maverick X3 +9.59

10. Rudy Roquesalane/Vincent Ferri (F) Can-Am Maverick X3 +13.09

Fot. facebook.com/aron.domzala