Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji
W pierwszym starcie w fabrycznym zespole Monster Energy Can-Am, Aron Domżała i Maciej Marton wygrali Rajd Andaluzji w UTV i grupie T4.
Na końcowym etapie przeprowadzono 178-kilometrowy odcinek specjalny. Domżała i Marton uzyskali siódmy czas, ale powiększyli przewagę nad Gerardem Farrésem i Armandem Monleónem do niemal 13 minut.
Carlos Sainz i Lucas Cruz byli dzisiaj najszybsi w T1. Trzeci czas - za Bernhardem ten Brinke - zapewnił zwycięstwo w rajdzie załodze Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel.
Kevin Benavides triumfował w motocyklowej klasyfikacji. Adam Tomiczek, po wywrotce szesnasty na etapie, zamknął czołową dziesiątkę. Jérôme Connart był najlepszy na quadzie. Kamil Wiśniewski stracił dzisiaj ponad 9 minut i spadł z pierwszej na trzecią lokatę.
1. ANDALUCIA RALLY
SAMOCHODY
1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Q/F) Toyota Hilux 8:54.09
2. Carlos Sainz/Lucas Cruz (E) Mini John Cooper Works Buggy +3.14
3. Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz (SA/D) Toyota Hilux +10.31
4. Stéphane Peterhansel/Édouard Boulanger (F) Mini John Cooper Works Rally +25.26
5. Félix Macías/José Luis Conde (E) Toyota Hilux +49.04
6. Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (P) Toyota Hilux +54.36
7. Cristina Gutiérrez/Ignacio Santamaría (E) Mini All4 Racing +59.08
8. Jérôme Pélichet/Pascal Larroque (F) Optimus MD +59.40
9. Yasir Seaidan/Omar Allahim (SA) Mini All4 Racing +1:03.03
10. Isidre Esteve/José María Villalobos (E) Toyota Hilux +1:07.13
UTV
1. Aron Domżała/Maciej Marton (PL) Can-Am Maverick X3 9:48.17 54.08
2. Gerard Farrés/Armand Monleón (E) Can-Am Maverick X3 +12.57
3. Mitch Guthrie/Ola Fløene (USA/N) OT3 +15.33
4. Kevin Hansen/François Cazalet (S/F) OT3 +25.58
5. Rui Carneiro/Nelson Ramos (P) Can-Am Maverick X3 +28.32
6. Matthieu Margaillan/Axelle Roux-Décima (F) Can-Am Maverick X3 +38.35
7. Stéphane Consani/Thibault de la Haye (F) Can-Am Maverick X3 +44.54
8. José Antonio Hinojo/Diego Ortega (E) Can-Am Maverick X3 +46.41
9. Ricardo Ramilo/Xavier Blanco (E) Can-Am Maverick X3 +48.08
10. Rudy Roquesalane/Vincent Ferri (F) Can-Am Maverick X3 +53.58
MOTOCYKLE
1. Kevin Benavides (RA) Honda CRF 450 Rally 10:30.51
2. Adrien Van Beveren (F) Yamaha WR 450F +7.42
3. Lorenzo Santolino (E) Sherco 450 RTR +7.54
4. Toby Price (AUS) KTM 450 Rally +12.22
5. Joan Barreda (E) Honda CRF 450 Rally +22.39
6. Matthias Walkner (A) KTM 450 Rally +23.29
7. Jamie McCanney (GB) Yamaha WR 450F +24.13
8. Franco Caimi (RA) Yamaha WR 450F +24.45
9. Xavier de Soultrait (F) Husqvarna FR 450 Rally +24.54
10. Adam Tomiczek (PL) Husqvarna FR 450 Rally +26.00
QUADY
1. Jérôme Connart (F) Yamaha Raptor 700 13:22.53
2. Alexandre Giroud (F) Yamaha Raptor 700 +4.29
3. Kamil Wiśniewski (PL) Yamaha Raptor 700 +8.45
4. Romain Dutu (F) Yamaha Raptor 700 +9.57
5. Laisvydas Kancius (LT) Yamaha Raptor 700 +1:36.38
6. Tomáš Kubiena (CZ) Yamaha Raptor 700 +13:21.20
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|Aron Domżała
|Autor
|Janusz Śmiłowski