Główne imprezy
WRC
W
WRC
Rajd Sardynii
08 paź
Wydarzenie zakończone
Podsumowanie Wyniki
W
WRC
Rally Ypres
19 lis
Kolejne wydarzenie za
37 dni
Zobacz cały kalendarz
RMPST
W
RMPST
Baja Poland (RMPST)
03 wrz
Wydarzenie zakończone
W
RMPST
Baja Drawsko
09 paź
Wydarzenie zakończone
Formuła 1
W
Formuła 1
GP Eifelu
09 paź
Wydarzenie zakończone
Podsumowanie Wyniki
W
Formuła 1
Portuguese GP
Bilety
23 paź
FP1 za
11 dni
Zobacz cały kalendarz
ERC
W
ERC
Rally Fafe Montelongo
02 paź
Wydarzenie zakończone
W
ERC
Rally Hungary
06 lis
Kolejne wydarzenie za
24 dni
Zobacz cały kalendarz
MPRC
W
MPRC
Słomczyn III
12 wrz
Wydarzenie zakończone
W
MPRC
Slovakiaring
23 paź
Kolejne wydarzenie za
10 dni
Zobacz cały kalendarz
RSMP
W
RSMP
Rajd Śląska
11 wrz
Wydarzenie zakończone
W
RSMP
Rajd Świdnicki-Krause
03 paź
Wydarzenie zakończone
Zobacz pełną wersję:
Kalendarz Wyniki Klasyfikacje
Zaloguj się

Motorsport Network

TV Kup bilety Sklep

Ściągnij aplikacje

© 2020 Motorsport Network. Wszelkie prawa zastrzeżone
TV Kup bilety Sklep
Wstecz
Rajdy terenowe / Rajd Andaluzji / Wiadomości

Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji

akcje
komentarze
Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji
Autor:

W pierwszym starcie w fabrycznym zespole Monster Energy Can-Am, Aron Domżała i Maciej Marton wygrali Rajd Andaluzji w UTV i grupie T4.

Lorenzo Santolino, Sherco TVS
Podio final: Kevin Benavides, Honda HRC; Adrien Van Beveren, Yamaha; Lorenzo Santolino, Sherco TVS
Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel, Toyota
Carlos Sainz, Lucas Cruz, MINI X-Raid buggy
Carlos Sainz, Lucas Cruz, MINI X-Raid buggy
Yazeed Al Rajhi, Toyota

Na końcowym etapie przeprowadzono 178-kilometrowy odcinek specjalny. Domżała i Marton uzyskali siódmy czas, ale powiększyli przewagę nad Gerardem Farrésem i Armandem Monleónem do niemal 13 minut. 

Carlos Sainz i Lucas Cruz byli dzisiaj najszybsi w T1. Trzeci czas - za Bernhardem ten Brinke - zapewnił zwycięstwo w rajdzie załodze Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel.

Kevin Benavides triumfował w motocyklowej klasyfikacji. Adam Tomiczek, po wywrotce szesnasty na etapie, zamknął czołową dziesiątkę. Jérôme Connart był najlepszy na quadzie. Kamil Wiśniewski stracił dzisiaj ponad 9 minut i spadł z pierwszej na trzecią lokatę. 

1.  ANDALUCIA RALLY

SAMOCHODY
1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Q/F) Toyota Hilux 8:54.09
2. Carlos Sainz/Lucas Cruz (E) Mini John Cooper Works Buggy +3.14
3. Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz (SA/D) Toyota Hilux +10.31
4. Stéphane Peterhansel/Édouard Boulanger (F) Mini John Cooper Works Rally +25.26
5. Félix Macías/José Luis Conde (E) Toyota Hilux +49.04
6. Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (P) Toyota Hilux +54.36
7. Cristina Gutiérrez/Ignacio Santamaría (E) Mini All4 Racing +59.08
8. Jérôme Pélichet/Pascal Larroque (F) Optimus MD +59.40
9. Yasir Seaidan/Omar Allahim (SA) Mini All4 Racing +1:03.03
10. Isidre Esteve/José María Villalobos (E) Toyota Hilux +1:07.13

UTV
1. Aron Domżała/Maciej Marton (PL) Can-Am Maverick X3 9:48.17 54.08
2. Gerard Farrés/Armand Monleón (E) Can-Am Maverick X3 +12.57
3. Mitch Guthrie/Ola Fløene (USA/N) OT3 +15.33
4. Kevin Hansen/François Cazalet (S/F) OT3 +25.58
5. Rui Carneiro/Nelson Ramos (P) Can-Am Maverick X3 +28.32
6. Matthieu Margaillan/Axelle Roux-Décima (F) Can-Am Maverick X3 +38.35
7. Stéphane Consani/Thibault de la Haye (F) Can-Am Maverick X3 +44.54
8. José Antonio Hinojo/Diego Ortega (E) Can-Am Maverick X3 +46.41
9. Ricardo Ramilo/Xavier Blanco (E) Can-Am Maverick X3 +48.08
10. Rudy Roquesalane/Vincent Ferri (F) Can-Am Maverick X3 +53.58

MOTOCYKLE
1. Kevin Benavides (RA) Honda CRF 450 Rally 10:30.51
2. Adrien Van Beveren (F) Yamaha WR 450F +7.42
3. Lorenzo Santolino (E) Sherco 450 RTR +7.54
4. Toby Price (AUS) KTM 450 Rally +12.22
5. Joan Barreda (E) Honda CRF 450 Rally +22.39
6. Matthias Walkner (A) KTM 450 Rally +23.29
7. Jamie McCanney (GB) Yamaha WR 450F +24.13
8. Franco Caimi (RA) Yamaha WR 450F +24.45
9. Xavier de Soultrait (F) Husqvarna FR 450 Rally +24.54
10. Adam Tomiczek (PL) Husqvarna FR 450 Rally +26.00

QUADY
1. Jérôme Connart (F) Yamaha Raptor 700 13:22.53 
2. Alexandre Giroud (F) Yamaha Raptor 700 +4.29
3. Kamil Wiśniewski (PL) Yamaha Raptor 700 +8.45
4. Romain Dutu (F) Yamaha Raptor 700 +9.57
5. Laisvydas Kancius (LT) Yamaha Raptor 700 +1:36.38
6. Tomáš Kubiena (CZ) Yamaha Raptor 700 +13:21.20

 

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST

Poprzedni artykuł

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST
Załaduj komentarze

O tym artykule

Serie Rajdy terenowe
Wydarzenie Rajd Andaluzji
Kierowcy Aron Domżała
Autor Janusz Śmiłowski

Modne Dziś

Hyundai ukarany
WRC WRC / Wiadomości

Hyundai ukarany

Rally Sprint im. Janusza Kuliga
Rajdy Rajdy / Wiadomości

Rally Sprint im. Janusza Kuliga

Najnowsze wiadomości

Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji
CCR Rajdy terenowe / Wiadomości

Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST
rmpst RMPST / Wiadomości

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST

Awaria zatrzymała Hołowczyca
rmpst RMPST / Wiadomości

Awaria zatrzymała Hołowczyca

Puchar Świata odwołany
CCR Rajdy terenowe / Wiadomości

Puchar Świata odwołany

Modne

1
WRC

Hyundai ukarany

2
Rajdy

Rally Sprint im. Janusza Kuliga

Najnowsze wiadomości

Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji
CCR

Domżała i Marton wygrali Rajd Andaluzji

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST
rmpst

Przygoński i Gottschalk mistrzami RMPST

Awaria zatrzymała Hołowczyca
rmpst

Awaria zatrzymała Hołowczyca

Puchar Świata odwołany
CCR

Puchar Świata odwołany

Barreda i Al-Rajhi ukarani
CCR

Barreda i Al-Rajhi ukarani

Najnowsze filmy

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 4 08:15
Rajdy terenowe

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 4

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 3 06:47
Rajdy terenowe

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 3

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 2 07:20
Rajdy terenowe

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 2

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 1 06:34
Rajdy terenowe

Rajd Andaluzji 2020 - Etap 1

Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal 2020 05:40
Rajdy terenowe

Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal 2020

Zamów nasz newsletter

Aplikacja Motorsport.com

Serie

Motorsport Network

Prosimy o kontakt

© 2020 Motorsport Network. Wszelkie prawa zastrzeżone