Domżała i Marton w Monster Energy Can-Am

W ramach przygotowań do Dakaru, obydwaj kierowcy otrzymają Can-Amy Maverick X3 z South Racing na Andalucía Rally (6-10 października). Pilotem Domżały będzie Maciej Marton.

Aron Domżała, 31-latek pochodzący z Barlinka, jest zdobywcą Pucharu Świata T3 z 2016 roku. Dwukrotnie startował w Dakarze. W tegorocznej edycji, jadąc z Maciejem Martonem, wygrał pierwszy etap w UTV, trzy razy zajął drugie miejsce w klasyfikacji dnia.

AJ Jones, syn znanego offroadowca Jesse Jonesa, rozpoczynał karierę jako pilot ojca. W tym roku zaliczył dakarowy debiut, zajmując ósmą lokatę w UTV.

Dzieje się! Dołączamy do mistrzowskiego zespołu Monster Energy Can-Am - napisał Aron Domżała na FB. - Pojedziemy razem na Andalucía Rally, Baja Portalegre 500 i Dubai International Baja. Potem prawdopodobnie dwa krótkie rajdy w Arabii Saudyjskiej i oczywiście