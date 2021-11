Drugi Puchar Świata Dąbrowskiego

Konrad Dąbrowski zjednał sobie serca nie tylko rywali, ale i lokalnych kibiców. Każdego dnia zawodów jechał coraz pewniej i szybciej, skutecznie atakując kolejnych zawodników i wspinając się w klasyfikacji generalnej.

- To było niesamowite uczucie zobaczyć flagę Polski powiewającą nad trasami rajdu, zwłaszcza mając świadomość, że dziś w moim kraju obchodzony jest Dzień Niepodległości – powiedział Konrad Dąbrowski.

Będąc najszybszym juniorem, ukończył Abu Dhabi Desert Challenge, na piątym miejscu klasyfikacji generalnej Rally GP.

- Moim celem przed startem w Emiratach było dojechanie w okolicach dziesiątego miejsca. Ostatecznie jestem w pierwszej piatce, co jest moim ogromnym sukcesem. Cieszę się, że to się udało, tym bardziej, że jednocześnie zdobyłem Puchar Świata Cross Country w kategorii juniorów - mówi Konrad Dąbrowski.

Rywalizację motocyklistów Abu Dhabi Desert Challenge wygrał Matthias Walkner (KTM), przed Adrianem van Beverenem (Yamaha) oraz Joaquimem Rodriguesem (Hero).

Swój marsz w sezonie 2021 Konrad Dąbrowski zaczął od niesamowitego debiutu w rajdzie Dakar, półtora tygodnia temu w Portugalii zdobył Puchar Świata Baja w kategorii juniorów, a dziś dołożył do swoich osiągnięć Puchar Świata Cross Country junior.

- Sezon to współpraca całego teamu, każdy daje z siebie wszystko, by starty przynosiły efekty. Na rajdach szczególnie czuć co znaczy praca zespołowa. Dziękuję wszystkim, bez których nie byłbym w stanie przeżyć tego co się teraz dzieje - dodał.

Konrad Dąbrowski planuje kilka dni odpoczynku, ale jeszcze w listopadzie wraca na pustynię. Przed polskim zawodnikiem ostatnia faza przygotowań do Rajdu Dakar, który rozpoczyna się już pierwszego stycznia w Arabii Saudyjskiej.

Pozostali startujący w DUUST DIVERSE Rally Team zawodnicy pojechali również rewelacyjnie. Amerykanin Jacob Argubright zajął 2. miejsce w klasie Rally 2, a Duńczyk Thomas Kongshøj, startujący w tej samej klasie ukończył rywalizację na czwartym miejscu.

