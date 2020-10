Drugie zwycięstwo Domżały i Martona

Przed ostatnim dniem rajdu polska załoga Monster Energy Can-Am uzyskała ponad 10 minut przewagi nad Gerardem Farrésem i Armandem Monleónem.

Otwierający trasę Austin Jones stracił ponad godzinę - i trzecią lokatę w klasyfikacji. José Antonio Hinojo finiszował z drugim czasem - trzy minuty za Domżałą. Rallycrossowiec Kevin Hansen zajął trzecie miejsce na etapie, wygrywając grupę T3.

- Niesamowity etap! - mówi Aron Domżała. - Jesteśmy na pierwszym miejscu na etapie i nadal -prowadzimy - teraz z większą przewagą. To był bardzo zdradliwy dzień. Szybkie odcinki pomiędzy polami, dużo miejsc do cięcia. Największym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniej linii. Na tym można było zyskać najwięcej czasu. Bardzo lubię takie odcinki. Podobało mi się dzisiaj. Jechaliśmy bez większych problemów. Była jedna większa dziura, ale nadal bez żadnych kapci. Przed nami jutrzejszy dzień. Mamy dużą przewagę. Trzeba będzie utrzymać koncentrację, co nie jest małym wyzwaniem.

UTV

1. Aron Domżała/Maciej Marton (PL) Can-Am Maverick X3 1:58.48

2. José Antonio Hinojo/Diego Ortega (E) Can-Am Maverick X3 +2.59

3. Kevin Hansen/François Cazalet (S/F) OT3 +3.27

4. Philippe Pinchedez/Thomas Gaidella (F) Can-Am Maverick X3 +3.51

5. Mitch Guthrie/Ola Fløene (USA/N) OT3 +5.03

6. José Luis García/Álex Haro (E) Yamaha YXZ 1000R +6.08

7. Rui Carneiro/Nelson Ramos (P) Can-Am Maverick X3 +6.33

8. Seth Quintero/Dennis Zenz (USA/D) OT3 +6.46

9. Gerard Farrés/Armand Monleón (E) Can-Am Maverick X3 +6.54

10. Stéphane Consani/Thibault de la Haye (F) Can-Am Maverick X3 +7.27

PO ETAPIE

1. Domżała 7:25.50, 2. Farrés +10.15, 3. Guthrie +19.13, 4. Carneiro +19.54, 5. Hansen +22.19, 6. Margaillan +32.10, 7. Hinojo +33.18, 8. Consani +34.21, 9. Pisson-Ceccaldi +40.13, 10. Roquesalane +41.18.