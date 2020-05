Ganassi w Extreme E

Ekipa z Charlotte w Karolinie Północnej, znana z NASCAR, IndyCar i wyścigów Endurance, dołączyła do Venturi, Abt Sportsline, HWA, Veloce Racing, QEV Technologies oraz Andretti Autosport.

- Extreme E bardzo różni się od wszystkiego, co robiliśmy do tej pory ale myślę, że to kierunek, w który motorsport zmierza w przyszłości - powiedział Chip Ganassi. - Gdy uruchomiłem team w 1990, jedną z naszych podstawowych zasad była innowacja. Zawsze interesowało mnie przesuwanie granic możliwości, a Extreme E robi to w duży sposób. Dzięki nowoczesnej technologii pozwoli przyciągnąć do naszego wspaniałego sportu nową, młodszą widownię. W Extreme E wszystko jest fajne - samochód, format zawodów i technika. Jesteśmy podekscytowani, że wchodzimy do tej serii i odegramy rolę w rozwoju przyszłości naszego sportu.

W Extreme E miało rywalizować 12 teamów, ale w obecnej sytuacji limit zmniejszono do ośmiu. Fabryka Spark Racing Technologies, producenta SUV-ów Odyssey 21, jest od ponad miesiąca zamknięta. Wystąpiło opóźnienie w przygotowaniach i według szefa serii, Alejandro Agaga, rozpoczęcie mistrzostw może zostać przesunięte o 4-6 tygodni. Runda w Senegalu była zaplanowana na 22-24 stycznia 2021.