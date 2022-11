W Dubaju na zawodników czekają dwa etapy - pierwszy w piątek, 2 grudnia oraz drugi w sobotę, 3 grudnia. Łącznie zawodnicy będą ścigać się na dystansie 626 kilometrów, z czego 390 kilometrów stanowią pustynne odcinki specjalne. Obsługą maszyn zajmie się stajnia South Racing Can-Am. Maszyn - bo Energylandia Rally Team pojawi się w Dubaju w komplecie, a to oznacza, że w Can-Amach powalczą też Marek Goczał jadąc z Maciejem Martonem oraz Michał Goczał z Francoisem Cazaletem.

Dubai International Baja to finałowy sprawdzian przed Rajdem Dakar 2023, w którym Eryk Goczał, tworzący duet z Oriolem Meną, będzie najmłodszym uczestnikiem tej imprezy w jej długiej historii. 18-latek jako jeden z czterech kierowców z całego świata dostał się również do juniorskiego, fabrycznego zespołu Can-Am Junior Team. W Arabii Saudyjskiej będą ścigali się również Marek Goczał, którego tym razem będzie pilotował Maciej Marton oraz Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem.

- Moje emocje powoli sięgają zenitu. Już w pierwszy tydzień grudnia wystartuję w Dubai International Baja. Impreza stanowi rundę Pucharu Świata w Rajdach Baja. To jednocześnie będzie ostatni start przygotowawczy do Rajdu Dakar, który od zawsze był moim marzeniem. A już w nadchodzącej edycji to moje wielkie marzenie spełnię - podkreślił Eryk Goczał.

- Będę najmłodszym uczestnikiem w historii tej niesamowitej imprezy. Jednego z najtrudniejszych rajdów świata, przeznaczonym wyłącznie dla tych najlepszych i najbardziej wytrwałych. Postaram się na bieżąco informować was o wszystkim, co się dzieje, zarówno w Dubaju, jak i później na Dakarze. Zachęcam was do tego, abyście przebyli tę niezwykłą podróż razem ze mną - podsumował.

Do Dubai International Baja, jako lider juniorskiej stawki FIM Bajas World Cup, przystąpi Konrad Dąbrowski. W stawce motocyklistów zobaczymy też Joannę Modrzewską oraz Jacka Bartoszka.

