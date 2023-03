Historyczny moment w Abu Dhabi Desert Challenge

Abu Dhabi Desert Challenge nie okazało się szczęśliwe dla faworytów drugiej odsłony cyklu W2RC.

Sebastien Loeb i Fabian Lurquin dość szybko pożegnali się z szansami na zwycięstwo, po tym jak doszło do awarii ich Huntera i konieczności wymiany silnika w aucie. Od tego momentu celowali już tylko w zwycięstwa etapowe, aby zdobyć kolejne punkty do klasyfikacji mistrzostw. Pośród ekip zgłoszonych do mistrzostw świata zapisali na swoje konto dwie próby.

Do mety zawodów natomiast nie dotarli Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel. Tuż przed metą trzeciego etapu, w środę, liderzy zaliczyli rolowanie, podczas którego uszkodzeniu uległa klatka bezpieczeństwa w ich Toyocie Hilux. Dotarli do mety odcinka, notując najlepszy czas, ale o dalszej jeździe, na skutek takich zniszczeń, nie było już mowy.

Na tle kłopotów rywali Yazeed Al Rajhi, pilotowany przez Timo Gottschalka, sięgnął po zwycięstwo w generalce. Kierowca Hiluxa zapisał się na kartach historii sportów motorowych jako pierwszy Saudyjczyk, który triumfował w rundzie mistrzostw świata na Bliskim Wschodzie. Na ostatnim, 206 kilometrowym etapie, załoga Overdrive Racing pilnowała już prowadzenia, zajmując na nim piąte miejsce w T1. To trzecia wygrana Toyoty w tej imprezie. Al Rajhi gościł już na podium w ADDC, była to druga lokata w edycji 2016.

W T1 piątkowy odcinek specjalny zapisali natomiast na swoje konto Henk Lategan i Brett Cummings (Toyota Hilux), nieklasyfikowani w W2RC. Pokonali Loeba i Fabiana Lurquina o nieco ponad dwie minuty. Trójkę skompletowali Sebastian Halpern i Bernardo Graue (Mini John Cooper Works Plus).

Natomiast na drugim stopniu podium rajdu, po zaprezentowaniu równego i mocnego tempa przez cały tydzień, stanęli reprezentanci Benzina Orlen Team - Martin Prokop i Viktor Chytka. Duet zasiadający w Fordze RS ustąpił zwycięzcom o dwanaście minut. Trzecie miejsce zajęli Juan Cruz Yacopini i Dani Oliveras (Toyota Hilux).

Magdalena Zając i Jacek Czachor (Toyota Hilux) zamknęli czołową dziesiątkę.

W T3 pewne zwycięstwo odnieśli Seth Quintero i Dennis Zenz. Pokonali kolegów z Red Bull Off-Road Junior Team - Austina Jonesa i Gustavo Guglemina, o prawie 28 minut. Trzecia pozycja należała do załogi Hernand Garces Echeverria i Juan Pablo Latrach (niepunktujący w W2RC). Claude Fournier pilotowany przez Szymona Gospodarczyka był dziewiąty. Wszyscy wymienieni startowali w Maverickach X3.

Rokas Baciuska i Oriol Vidal zwycięstwem w T4 podkreśli, że słusznie uważano ich za faworytów tej kategorii. Nie mieli jednak wcale łatwej drogi po wygraną. Ich najgroźniejszymi rywalami podczas rajdu byli Mansour Al Helei i Mohamed Al Hamri, którzy na swoje konto zapisali trzy z pięciu rozegranych etapów. W trójce zmieścili się Pau Navarro i Mika Metge.

Kolejną rundą mistrzostw świata będzie Sonora Rally. Meksykańską imprezę zaplanowano na 22-28 kwietnia.

