Hiszpańskie testy Audi RS Q e-tron

Po roll-oucie w Neuburgu i lipcowych testach pod Magdeburgiem przeniesiono się w okolice Saragossy. Wykorzystano szutrowe odcinki o długości do 17 km.

Samochód sprawdziły trzy dakarowe załogi Audi Sport. Od piątku do niedzieli jeździli Stéphane Peterhansel i Edouard Boulanger Kolejne dwa dni należały do Mattiasa Ekströma i Emila Bergkvista, a od środky do piątku testowali Carlos Sainz i Lucas Cruz.

W trudnych warunkach pokonano ponad 1700 km. Upał dochodził do 34 stopni. - Skoncentrowaliśmy się na jak najdłuższym dystansie i wykryciu słabych punktów samochodu - powiedział Arnau Niubó Bosch, inżynier odpowiedzialny za prace rozwojowe. - Następny test we wrześniu planujemy na wydmach.

- Jak na pierwszy test w prawdziwych rajdowych warunkach jestem naprawdę zadowolony z zachowania się samochodu - mówi Carlos Sainz. - Od razu miałem dobre wyczucie. Oczywiście, trzeba wszystko dostroić, ale punkt startu jest dobry.