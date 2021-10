Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja przypieczętowali tegoroczny tytuł zwycięstwem w Baja Portalegre. Załoga Mini John Cooper Works Rally choć była druga na czwartym, najdłuższym oesie rajdu, 2.19 min za Tiago Reisem i Valterem Cardoso, utrzymała pierwszą lokatę w portugalskiej imprezie. Na mecie niespełna dwustukilometrowego Portalegre - Alter do Chão Hołowczyc przyznał, że pilnował wyniku i nie podejmował zbyt czego ryzyka.

Dla Hołowczyca to był już trzeci start w Baja Portalegre i trzeci triumf w tych zawodach.

W rajdzie, podczas którego Polacy pokazali bardzo mocne tempo, pokonali Reisa na jego terenie o 1.14 min. Trójkę skompletowali Brazylijczycy - Lucas Moraes i Kaique Bentivoglio, w kolejnej Toyocie Hilux (+7.33 min).

- Mamy to, mamy to. Po naprawdę zaciętej walce wygraliśmy rajd i tym samym jesteśmy z Łukaszem zwycięzcami Pucharu Europy FIA. Jestem szczęśliwy, bardzo się cieszę, w Portugalii jestem trzeci raz i trzeci raz wygrywam. Można powiedzieć Veni Vidi Vici. Dwukrotnie podczas poprzednich rajdów to tutaj ważyły się losy tytułu. To była bardzo trudna impreza, trudna pogoda, było cholernie ślisko. Było dużo walki, dużo przygód i właśnie za to kocham ten sport, to mnie napędza najbardziej, o to chodzi - powiedział Krzysztof Hołowczyc.

Yazzed Al-Rajhi i Michael Orr, najgroźniejsi rywale Hołowczyca i Kurzei w walce o Puchar Europy, zajęli dziesiąte miejsce. Oni z kolei mogą świętować zdobycie Pucharu Świata FIA w Rajdach Baja. Na mecie zanotowali ponad szesnaście minut straty do zwycięzców rajdu. Drugie miejsce w tym cyklu przypadło dla załogi Yasir Seidan i Alexei Kuzmich (Mini John Cooper Worls Rally), jedenastych w rajdzie. Trójkę w klasyfikacji sezonowej skompletowali Hołowczyc i Kurzeja.

Konrad Dąbrowski zajął czwarte miejsce w motocyklowej stawce pośród juniorów. Ten wynik pozwolił mu na zdobycie Pucharu Świata FIM w Rajdach Baja.