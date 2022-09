Olsztynianin był najszybszy na wszystkich pięciu odcinkach specjalnych i na mecie zameldował się z potężną, blisko 18-minutową przewagą nad kolejną z załóg. W Szczecinie puchary za drugie miejsce odebrali Portugalczycy – Joao Ferreira i David Monteiro. Najniższy stopień podium wywalczyli Michał i Julita Małuszyńscy, których od zwycięzców dzieliło ponad 18 minut. Wszystkie trzy czołowe załogi Columna Medica Baja Poland 2022 korzystały z samochodów MINI John Cooper Works Rally.

Baja Poland to wizytówka polskich rajdów terenowych i zawody, które na stałe wpisały się w kalendarze najważniejszych cykli w tej dyscyplinie. Co więcej, wielu zawodników nie wyobraża sobie sezonu bez startu na wymagających bezdrożach w Szczecinie, gminie Dobra i na poligonie w Drawsku Pomorskim.

W sezonie 2022 ten najtrudniejszy i najdłuższy rajd terenowy w Polsce rozegrano w dniach 1-4 września. Już po raz jedenasty Baja Poland stanowiła rundę Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja. W Szczecinie stawili się także zawodnicy walczący o punkty w Pucharze Europy w Rajdach Terenowych Baja i mistrzostwach strefy Europy Centralnej (FIA CEZ). Oprócz nich, na trasie Columna Medica Baja Poland zmierzyli się uczestnicy mistrzostw Polski, mistrzostw Czech, Dacia Duster Motrio Cup i pucharu Polski, a także Baja Poland Series – cyklu dla załóg bez licencji.

Columna Medica Baja Poland 2022 odbyła się w sprawdzonym, dopracowywanym od lat formacie. W piątkowy poranek załogi mogły „rozgrzać się” na odcinku testowym. Popołudniu zmagania otworzył lubiany przez kibiców odcinek kwalifikacyjny w Szczecinie (5,83 km). Kluczową część rajdu, czyli dwa przejazdy próby na Poligonie Drawskim (210,84 km), zaplanowano na sobotę. Z kolei na finałowy, niedzielny etap, składały się dwa starcia na odcinku Szczecin (30,7 km), którego trasa przebiegała również przez gminę Dobra.

Łączna długość trasy przygotowanej przez organizatorów wyniosła 742,22 km, z czego aż 488,91 km stanowiły odcinki specjalne. Do rywalizacji w Columna Medica Baja Poland 2022 przystąpiło 78 załóg.

Sucho jak pieprz

W dwóch poprzednich edycjach Baja Poland warunki rywalizacji dyktował deszcz. Tym razem zawodnikom przyszło rywalizować na kompletnie suchej trasie, na której co prawda nie było już np. błotnistych pułapek czy głębokich brodów, ale nawigację utrudniał pył i piach unoszony przez rajdówki, dodatkowo rozwiewany przez wiatr.

W gronie najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa, oprócz Hołowczyca i Kurzei, wymieniano dwie załogi w najnowszych ewolucjach Toyoty Hilux zaliczanych do nowej kategorii T1+. Takimi rajdówkami dysponowali liderzy punktacji pucharu świata – saudyjsko-brytyjski duet Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux T1+) oraz litewsko-estońska załoga Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk.

Hołowczyc narzucił tempo rywalizacji już na odcinku kwalifikacyjnym. Wysoką formę zasygnalizował także Vanagas, który zajął drugie miejsce, z minimalną (+1,4 s) stratą do Polaka. W czołowej trójce uplasował się jeszcze Al-Rajhi (+7,7 s).

Dominacja „Hołka” i dramaty na Poligonie Drawskim

W sobotę poranek Hołowczyc i Kurzeja zrobili pierwszy duży krok w stronę zwycięstwa. Na ponad 210-kilometrowej próbie w Drawsku Pomorskim wypracowali ponad dwie minuty przewagi nad Al-Rajhim i Orrem. Trzeci czas zanotowali Michał i Julita Małuszyńscy, toczący bezpośredni pojedynek o Puchar Europy w Rajdach Terenowych Baja z duetem Ferreira/Monteiro w bliźniaczym MINI. Debiutujący w Baja Poland Portugalczycy zajęli czwarte miejsce, tracąc raptem dziewięć sekund do Polaków. Z zawodów odpadli Vanagas i Sikk. Na OS 2 w ich samochodzie doszło do awarii układu przeniesienia napędu.

Drugi przejazd oesu na Poligonie Drawskim był pełen dramaturgii. Wiceliderzy zmagań - Al-Rajhi i Orr musieli się wycofać się z rywalizacji po tym, jak doszczętnie spłonął ich samochód. Na szczęście załodze nic poważnego się nie stało. Z powodu tego zdarzenia OS 3 został skrócony, ale nadal stanowił poważne wyzwanie.

Po pechu saudyjsko-brytyjskiej załogi na drugą pozycję wskoczyli Joao Ferreira i David Monteiro, przeskakując Małuszyńskich. Próbę wygrali Hołowczyc i Kurzeja, umacniając się na prowadzeniu w rajdzie. Przed finałowym etapem zawodów w czołowej piątce klasyfikacji były jeszcze załogi Jucha/Marton (Can-Am Maverick X3) oraz Goczał/Janda (BRP Can-Am Maverick).

Kompletny rajd Hołowczyca i Kurzei

W niedzielę Hołowczyc i Kurzeja nie zwalniali tempa. Wygrali oba zaplanowane na ten dzień oesy i zwyciężyli w Columna Medica Baja Poland 2022. To już ósmy w karierze triumf „Hołka” w tej imprezie. Drugie miejsce padło łupem duetu Ferreira/Monteiro. Portugalczycy o 54,9 s wyprzedzili Michała i Julitę Małuszyńskich. Dzięki temu Ferreira zdobył Puchar Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja. Małuszyński ukończył te rozgrywki na drugim miejscu. Finałowy etap nie zmienił sytuacji na dwóch kolejnych pozycjach w klasyfikacji rajdu. Czwarte miejsce to wynik Karola Juchy i Rafała Martona (Can-Am Maverick X3). Na pozycji numer pięć finiszowali Marek Goczał i Artur Janda (BRP Can-Am Maverick).

Przygotowujący się do kolejnego Dakaru Goczał i Janda okazali się najlepsi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja, utrzymując za sobą utytułowaną czeską załogę Miroslav Zapletal/Marek Sykora w Hummerze H3 Evo. Goczał i Janda, byli też najszybszą załogą grupy T4 w ramach rundy pucharu świata. Z kolei w T3 najszybciej trasę rajdu pokonał Hiszpan Fernando Alvarez Castellano (Can-Am Maverick), którego pilotował Xavier Panseri – wielokrotny rajdowy mistrz Polski.

Zacięta rywalizacja w ramach krajowych cykli

W klasyfikacji krajowego czempionatu na podium znalazły się trzy załogi: Hołowczyc/Kurzeja, Małuszyński/Małuszyńska oraz Karol Jucha i Rafał Marton (Can-Am Maverick X3), najszybsi w klasie T4.

Puchary za zwycięstwo w klasyfikacji Dacia Duster Motrio Cup odebrali Bartłomiej Wajzer i Patryk Sudoł. Ten duet wypracował sobie dużą przewagę w drugim przejeździe oesu w Drawsku Pomorskim, więc w finałowym etapie rywalizacji nie musiał forsować tempa, ale i tak zwyciężył na obu niedzielnych próbach.

Zmagania w grupie T2 (samochody produkcyjne) zdominowali Piotr Borys i Michał Goleniewski w Mitsubishi Pajero. Załoga numer 609 była o blisko 30 minut szybsza od następnych w klasyfikacji T2 Wajzera i Sudoła w Dacii Duster.

W grupie T3 na pierwszym miejscu do mety dotarli osamotnieni Portugalczycy Filipe Nascimento/ Joaao Serôdio (DRB Can-Am Maverick X3).

Zwycięsko z rywalizacji załóg w ciężarówkach (grupa T5) wyszedł czeski tercet Valtr/Kilian/Kaplanek w IVECO Powerstar Torpedo 6400. Zmagania w tej grupie były wewnętrzną sprawą rodziny Valtrów. Tym razem górą był syn, który pokonał ojca. Załoga Valtr/Sikora/Miskolci (Tatra Phoenix) zajęła drugie miejsce.

Najwięcej punktów w grupie TH zgarnęli Sławomir Jabłoński i Rafał Jędrys (MSRTEAM Crossover T1)

Rywalizację w Pucharze Polski Samochodów Terenowych na swoją korzyść rozstrzygnęli Karol Lenkiewicz i Tomasz Janik (Can-Am Maverick X3).

Columna Medica Baja Poland zakończyła sezon Pucharu Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja. Następną odsłoną rywalizacji w Pucharze Świata FIA w Rajdach Terenowych Baja będzie Baja Portalegre 500 w Portugalii (27-29 października). Z kolei walkę o tytuły w mistrzostwach Polski ma zakończyć runda w Drawsku Pomorskim, której data ma zostać wkrótce potwierdzona.

Po Columna Medica Baja Poland 2022 powiedzieli:

Krzysztof Hołowczyc (1. miejsce, MINI John Cooper Works Rally): - Poziom tych zawodów w tym roku był naprawdę dobry, bo mieliśmy uczestników dwóch ważnych serii – pucharu świata i pucharu Europy. Mieliśmy zaciętą walkę między Michałem Małuszyńskim a Joao Ferreirą właśnie o końcowy triumf w pucharze Europy. Ten rajd jest ciągle trudny, a te 210 km na Poligonie Drawskim to kawał solidnego rajdowania. Cieszę się, że wszystkie MINI spisały się perfekcyjnie. Po odpadnięciu naszych głównych rywali skupiliśmy się już na walce z czasem.

Joao Ferreira (2. miejsce, MINI John Cooper Works Rally): - To był wymagający, trudny debiut. Naszym głównym celem było zdobycie pucharu Europy, co wymagało pokonania Michała Małuszyńskiego w rajdzie, którego charakterystykę dobrze zna. My musieliśmy być bardzo skoncentrowani, żeby uniknąć błędów. To się udało, a sama rywalizacja w Columna Medica Baja Poland dała nam mnóstwo frajdy.

Michał Małuszyński (3. miejsce, MINI John Cooper Works Rally): - Niestety trzecie miejsce nie dało nam zwycięstwa w pucharze Europy. Tak się czasem układa. Ostatecznie przegraliśmy puchar o 54 sekundy, a to w rajdach terenowych bardzo niewiele. Jestem jednak zadowolony z tego, że do samego końca sezonu byłem w grze o końcowy triumf. Z drugiej strony jestem na siebie zły, bo wczoraj nie przycisnąłem mocniej.

Columna Medica Baja Poland 2022 - klasyfikacja końcowa:

1. Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally) 4:45:06,7 s

2. Ferreira/Monteiro (PRT/PRT, MINI John Cooper Works Rally)

3. Małuszyński/Małuszyńska (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

4. Goczał/Janda (POL/POL, BRP Can-Am Maverick)

5. Zapletal/Sykora (CZE/SVK, Hummer H3 Evo)

6. Grajek/Łaskawiec (POL/POL, Toyota Hilux)

7. Koolen/Ceci (NLD/ITA, BRP Can-Am Maverick)

8. Alvarez Castellano/Panseri (ESP/FRA, Can-Am Maverick)

9. Althefiri/Vidal Montijano (KWT/ESP, BRP Can-Am Maverick)

10. Ventura/Brun (ITA/ITA, Yamaha YXZ 1000R)

Columna Medica Baja Poland 2022 - zwycięzcy odcinków specjalnych:

OS 1 Szczecin (5,83 km): Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

OS 2 Drawsko Pomorskie (210,84 km): Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

OS 3 Drawsko Pomorskie (210,84 km): Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

OS 4 Szczecin (30,7 km): Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

OS 5 Szczecin (30,7 km): Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

W poszczególnych klasyfikacjach triumfowali - Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych:

T1 – Hołowczyc/Kurzeja (POL/POL, MINI John Cooper Works Rally)

T2 – Borys/Goleniewski (POL/POL, Mitsubishi Pajero)

T3 – Nascimento/Serodio (PRT/PRT, BRP Can-Am Maverick)

T4 – Goczał/Janda (POL/POL, BRP Can-Am Maverick)

T5 – Valtr/Kilian/Kaplanek (CZE/CZE/CZE, IVECO Powerstar 6400)

TH – Jabłoński/Jędrys (POL/POL, MSRTEAM Crossover T1)

W poszczególnych klasyfikacjach triumfowali – Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych:

S1 – Boguta/Kieliba (POL/POL, BMW X6)

S2 – Piluch/Pawłowski (POL/POL, Mitsubishi Pajero)

SSV - Lenkiewicz/Janik (POL/POL, Can-Am Maverick X3)

informacja prasowa

Video: Krzysztof Hołowczyc podsumowuje Baja Poland 2022

Video: Columna Medica Baja Poland 2022 - Dzień 2