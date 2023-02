Saudi Baja-Hail inauguruje tegoroczne zmagania w ramach FIA World Cup for Cross-Country Bajas oraz FIM Bajas World Cup 2023.

Rywalizację w rajdzie rozgrywanym w północnej Arabii Saudyjskiej otworzył prolog liczący 4,8 km. Ścigano się na szybkiej trasie, której nawierzchnię charakteryzował mocno ubity szuter.

Do walki w samochodowej stawce najlepiej przystąpili Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel. Drugi czas na próbie należał do Saleha Al Saifa i Nassera Al-Kuwariego. Załoga Can-Ama klasy T3 ustąpiła duetowi zasiadającemu w Toyocie Hilux T1+ o dwanaście sekund. Trójkę skompletowali najszybsi w T4 Cristiano De Sousa Batista pilotowany przez Fausto Motę (Can Am Maverick XRS Turbo). Byli wolniejsi o sekundę.

Sezon z pełnym programem startów w pucharze świata rozpoczęli Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja. Dla Polaków to były pierwsze kilometry pokonane w trybie sportowym w nowym MINI John Cooper Works Rally Plus. Zwycięzcom Dakaru 2023 ustąpili w czwartek o piętnaście sekund. To był drugi rezultat w całej grupie T1, szósty w generalce.

- Rozpoczynamy tegoroczny, bardzo intensywny sezon. Przez najbliższe dwanaście miesięcy razem z Łukaszem będziemy walczyli o puchar świata - mówił Hołowczyc tuż przed startem.

AKTUALIZACJA: Hołowczyc otrzymał dwie minuty kary za ominięcie punktu kontrolnego na trasie prologu.

Saudi Baja-Hail 2023

Prawdziwe ściganie rozpocznie się w piątek. Na ten dzień zaplanowano odcinek specjalny Jubbah liczący 230 kilometrów. Pierwsza załoga samochodu na trasę tej próby wyjedzie o godzinie 8.17 polskiego czasu.

W sobotę natomiast na uczestników zawodów czeka 128-kilometrowy oes Farhaniyah. Zwycięzców rajdu powinniśmy poznać około godziny 10:00 polskiego czasu.

Zeszłoroczna trzydniowa impreza na pustyni An Nafud, w pobliżu północno-centralnego miasta Hail, odbyła się w listopadzie. W tym sezonie Saudyjska Federacja Samochodowa i Motocyklowa (SAMF) otrzymała pierwszy slot w kalendarzu pucharu świata. Wpłynął na to m.in. fakt, że w Arabii Saudyjskiej wciąż pozostało wiele ekip ze swoimi pojazdami i sprzętem logistycznym po rozegranym niedawno w tym kraju Rajdzie Dakar 2023.

Video: Krzysztof Hołowczyc po prologu Saudi Baja-Hail 2023

Video: Zapowiedź Saudi Baja-Hail 2023