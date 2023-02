Hołowczyc: Rozpoczynamy bardzo intensywny sezon

Organizowane przez Saudi Motorsport Company, we współpracy z Saudi Automobile Motorcycle Federation (SAMF) i Ministerstwo Sportu, trzydniowe wydarzenie przyciągnęło gwiazdy cross country we wszystkich kategoriach: samochody, motocykle i quady. Rywalizacja rozegra się w dniach 2-4 lutego.

W rozpoczynającym się w czwartek rajdzie, pierwszy raz w tym roku wystartuje Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją, w nowym MINI zespołu X-Raid, w specyfikacji T1+.

- Rozpoczynamy tegoroczny, bardzo intensywny sezon. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć i przymierzyć się do nowego samochodu. Wygląda bardzo bojowo - powiedział Krzysztof Hołowczyc. - Dzisiaj mamy zaplanowane testy, aby poznać naszą nową broń, którą przez najbliższe dwanaście miesięcy razem z Łukaszem będziemy walczyli o Puchar Świata.

- Nasze plany wspólnie z naszymi partnerami, firmami BIO-GEN, BioLider i ProCam są jasne - walczymy o Puchar Świata, a potem Dakar. Saudi Baja to dla nas rozgrzewka, ale to oczywiście nie znaczy, że nie będziemy cisnąć. Do zobaczenia na mecie - podkreślił.

Łukasz Kurzeja, który pilotuje Hołka, dodał: - To oczywiście dla nas nowe wyzwanie, nowy samochód, który musimy poznać. Nowe trasy, które różnią się od tych, na których rywalizowaliśmy w Pucharze Europy. To wszystko sprawia, że jesteśmy bardzo podeskcytowani i skoncentrowani. Z pewnością będzie się działo ale właśnie to sprawia nam największą frajdę.

Polacy zmierzą się m.in. ze zwycięzcami Dakaru 2023 - Nasserem Al-Attiyahem oraz Mathieu Baumelem zasiadającymi w Toyocie Hilux Overdrive T1+.

Harmonogram Saudi Baja 2023

Czwartek, 2 lutego

13:49 - Prolog (4,8 km)

Piątek, 3 lutego

08:27- OS1 Jubbah (182 km)

Sobota, 4 lutego

07:37 - OS2 Farhaniyah (184km)

*godziny wg czasu polskiego