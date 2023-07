Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja podjęli się niezwykle złożonego zadania w tym roku. Są odpowiedzialni za rozwój MINI John Cooper Works Rally Plus zespołu X-Raid. Oprócz licznych sesji testowych, pracują przede wszystkim w warunkach sportowych, rywalizując w pełnym sezonie Pucharu Świata Cross-Country Baja.

Dodatkowy, treningowy program startów, który realizują w BMW X3 CC, obejmuje wybrane rundy Pucharu Europy Cross-Country Baja oraz udział w mistrzostwach Polski.

Wszystko to ma na celu jak najlepsze przygotowanie zarówno ich, jak i zespołu oraz samochodu do Rajdu Dakar 2024.

Jeśli chodzi o rywalizację w pucharze świata, mają na koncie podium w Saudi Baja. Natomiast w Katarze i ostatnio we Włoszech, mimo dobrego tempa, nie udało im się dojechać do mety ze względu na problemy z autem. W tych okolicznościach strata punktowa do aktualnych liderów serii, Nassera Al-Attiyaha i Mathieu Baumela, jest dość duża. Dlatego możliwe, że w tej sytuacji zmienią nieco program startów w dalszej części sezonu, szukając lepszych terenów do dalszej pracy nad samochodem.

W europejskim czempionacie zapisali na swoje konto zwycięstwo w rozegranym w bardzo ciężkich warunkach Rally Greece Offroad. W RMPST wygrali obie dotychczasowe rundy w kampanii 2023.

Motorsport.com: Mimo kilku przeciwieństw pokazałeś mocne tempo w pierwszej części sezonu 2023. Niestety nie udało Ci się ukończyć kilku imprez. Jak ta sytuacja odbiła się na Tobie, np. w Italian Baja, kiedy problemy techniczne na ostatnim oesie wykluczyły Cię z walki?

Krzysztof Hołowczyc: Problemy techniczne są częścią rozwoju samochodu, zawsze będą i to jest naturalne. Mimo że zespół jest bardzo doświadczony, a samochód nie jest całkowicie nowy, wprowadziliśmy wiele świeżych rozwiązań, które teraz dopracowujemy. Na ten moment mamy już niezłą specyfikację na pustynię i trudne etapy Dakaru, ale muszę przyznać, że w imprezach o bardziej typowej, rajdowej charakterystyce, poszliśmy w złą stronę. Przez pewne błędy w ustawieniach, na przykład podczas Italian Baja nie mieliśmy oczekiwanego tempa. Jednak chciałbym zaznaczyć, że potencjał samochodu jest większy niż pokazana prędkość. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy. Teraz wracamy do konfiguracji zastosowanej podczas zawodów w Katarze i na jej bazie będziemy próbowali dopracować wersję dedykowaną na bardziej typowe warunki rajdowe. Chodzi m.in. o obniżenie środka ciężkości, zmianę skoku zawieszenia i dostosowanie wychylenia samochodu w zakrętach. Poszukujemy lepszej przyczepności. Testy przed Hiszpanią [red. Baja Aragon] powinny umożliwić nam poprawę naszej pozycji w stawce, ale nie mamy tak wieloletnich doświadczeń jak konkurencja. Samochód jest nadal dość nowy, gdyż jego życie rozpoczęło się dopiero od Dakaru 2023.

M.com: W Italian Baja pojawiły się pewne problemy z wentylacją kokpitu. Jak w ten potężny upał, który w tych dniach nawiedził Włochy, wytrzymaliście wraz z Łukaszem jazdę w tych warunkach?

KH: Przyznam, że było potwornie ciężko. Mimo klimatyzacji i wielu elementów, które wpływają na to, aby w kabinie było chłodniej, temperatury były nadal niezwykle wysokie. Inżynierowie pracują nad poprawą tego aspektu. Wiadomo bowiem, że wielogodzinne przebywanie w takich temperaturach zmienia nieco dynamikę jazdy, a tym samym prędkość, z jaką chcielibyśmy podążać. Owszem, mamy specjalny system chłodzenia głowy, jest wspomniana klimatyzacja, ale okazało się, że to za mało w tak gorących warunkach atmosferycznych. Nie zapominajmy, że także samochód pracuje wówczas pod maksymalnym obciążeniem, wszystkie komponenty działają bowiem na granicy wytrzymałości, gdy walczy się o jak najlepsze rezultaty.

M.com: Masz już za sobą kilka startów w nowym Mini. Prace rozwojowe trwają. Które obszary tego auta dają Wam najwięcej powodów do satysfakcji, nad czym jeszcze musicie popracować, aby poprawić konkurencyjność pojazdu, a co najbardziej spędza Ci sen z powiek?

KH: Mamy ogromną satysfakcję z wydolności i kinematyki zawieszenia. Samochód jest obłędny, niewyobrażalnie wydajny. Wielokrotnie zastanawiam się, jak to możliwe, że radzi sobie z tak ogromnymi nierównościami. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, jeszcze wiele rzeczy testujemy po tym, jak pojawiły się te olbrzymie koła w klasie T1+. To powoduje zupełnie inne obciążenia, jeśli chodzi o dyferencjały i mamy tu jeszcze duże pole do poprawy. Testowaliśmy także nowe przełożenia skrzyni biegów, gdyż z racji wspomnianego rozmiaru kół, to też należało zmienić. Co ciekawe, jesteśmy regulaminowo ograniczeni z prędkością tylko do 170 kilometrów na godzinę, co mnie bardzo denerwuje, ponieważ nie lubię w sporcie takich wytycznych. Te samochody mogą jeździć i jeździły z prędkością ponad 200 km/h po pustyni, co było wspaniałe. Regulamin odbiera trochę przyjemności z jazdy, lecz cóż, takie są przepisy i należy się do nich dostosować. Nawiązuję do tego, że przy obowiązujących zasadach nie musimy pracować nad prędkością maksymalną, tylko nad jak najlepszym przyspieszeniem. W każdym razie przekładnię, którą testowałem w Portugalii, mamy już dopracowaną. Natomiast musimy jeszcze dostroić auto do poszczególnych sytuacji. Mam na myśli wypracowanie dobrych ustawień na twardą nawierzchnię czy np. na błoto. Jeśli chodzi o piaszczyste tereny, tu pojazd jest bardzo wydajny.

Przyznam, że denerwuje mnie sytuacja, ze względu na pojawienie się elektryka w stawce, gdyż wszystkim pozostałym dołożono większą masę, szukając jakiegoś wyrównania osiągów. To wymaga innej konfiguracji samochodu. Niestety tych kilogramów mamy za dużo. Np. od benzyniaka mamy na pokładzie aż o czterdzieści kilo balastu więcej. Są to wartości, które zmniejszają naszą konkurencyjność, ale mam nadzieję, że FIA odwróci tę kartę i wszyscy będziemy mieli tą samą masę.

Z racji tego, że dysponujemy pojazdem, który spala mniej paliwa, my ważymy więcej od pozostałych. Zostaliśmy ukarani za to większą ilością kilogramów na pokładzie. Uważam to za dziwne, a do tego zaznaczę, że używamy paliwa ekologicznego, w przypadku którego emisja CO2 jest ograniczona o dziewięćdziesiąt procent w porównaniu do zwykłego oleju napędowego. Uważam, że wnieśliśmy fajną rzecz do sportu motorowego, oczywiście niełatwą w użyciu, albowiem silnik potrzebuje nieco innych parametrów. W tym aspekcie jednak nie jesteśmy z tyłu. Dysponujemy dobrą, konkurencyjną jednostką.

M.com: Trochę punktów uciekło w pucharze świata, jaka więc strategia na pozostałą część sezonu?

KH: Cóż, nie będę komentował sytuacji, kiedy wyjeżdżaliśmy z Arabii Saudyjskiej jako druga załoga rajdu, a wsiadając do samolotu dowiedzieliśmy się, że przesunięto nas na trzecią lokatę. Jeśli chodzi o Katar, zapowiadało się, że będzie bardzo dobrze, ale niestety awaria techniczna wykluczyła nas z walki. To był defekt małego elementu, rurki, która doprowadza chłodzenie do turbiny. Taki jest sport, nie narzekam. Teraz we Włoszech dopadła nas kolejna awaria, która prawdopodobnie była spowodowana moim wcześniejszym uderzeniem. Dzień wcześniej prawe przednie koło mocno dostało. Oczywiście je wymieniliśmy, ale pozostałe elementy, które zostały mocno nadwyrężone, na początku ostatniego odcinka rajdu wyzionęły ducha.

M.com: A jak oceniasz swoją dotychczasową dyspozycję?

KH: Ciągle się rozpędzam. Oczywiście, będąc od wielu lat w motorsporcie, mam świadomość, że ta krzywa na początku mocno idzie do góry. Potem ucieka trochę ekscytacji i jedynie starasz się wykonać jak najlepiej swoją robotę, ale to właśnie w tym momencie utrwalasz swoją prędkość. W następnym kroku znów starasz się poprawić i w moim przypadku spodziewam się, że tuż przed Dakarem dojdę do oczekiwanego poziomu. Wiem, że w niektórych momentach mógłbym obecnie pojechać szybciej, ale staram się wypracować optymalne tempo, które pozwoli nam być konkurencyjnymi, a jednocześnie uniknać przygód. W Dakarze bowiem przede wszystkim najpierw trzeba być na mecie.

W Grecji jadąc naszym starym BMW wytrzymaliśmy psychicznie do końca, do ostatniego metra. Nie ukrywam, pojawiała się frustracja, martwiliśmy się, że będziemy daleko z tyłu, że w tym błocie, w ciężkim i gorzej prowadzącym się samochodzie, nie mamy szans z UTV, ale krok po kroku wspinaliśmy się w klasyfikacji i ostatecznie wygraliśmy rajd. To było potwierdzeniem, że trzeba być skoncentrowanym do końca, do ostatniego metra, że nie wolno się poddawać. To jest właśnie styl dakarowy. Tak samo chcemy podejść do pozostałej części sezonu, w której być może przemodelujemy nieco kalendarz, gdyż walka o puchar świata wymknęła nam się z rąk. Po trzech rajdach mamy mało punktów, a do końcowej klasyfikacji liczy się pięć. W tej sytuacji może będzie trzeba pomyśleć o zawodach bardziej zbliżonych do Dakaru, jak np. w Dubaju czy Maroku. Na pewno w najbliższym czasie pościgamy się w Hiszpanii, gdzie będziemy kontynuowali pracę nad samochodem. Fajnie, bo w Aragonii zmierzymy się z całą czołówką światową.

M.com: Który z dotychczasowych startów był najbardziej wymagający w kontekście mentalnym. Czy była to wspomniana Grecja ze swoimi błotnistymi warunkami?

KH: Ja wychodzę z założenia, że tego najbardziej wymagającego nie było. Oczywiście, wiem, kiedy takowy nas czeka. To będzie na początku przyszłego roku i oczywiście chodzi o Dakar. Zawody te będą stanowiły sprawdzian, jak wszystko poskładaliśmy w obecnym sezonie: w kontekście mentalnym, fizycznym, tego, jak dostroiliśmy sprzęt i jak potrafimy się z nim obchodzić. Odpowiednie połączenie wszystkich elementów tej układanki będzie miało kluczowe znaczenie w wielkim finale naszej pracy, którym jest Dakar. Natomiast rozmyślam sobie po cichu, jako że Rajd Dakar jest pierwszą rundą mistrzostw świata, żeby w przyszłym roku pojechać w pełnej kampanii po tytuł w W2RC. To jest mój dalszy cel. Oczywiście, może być różnie, jak to w sporcie, ale trzeba mieć marzenia, najlepiej te, które sięgają samego szczytu, czyli środkowego stopnia podium.

Baja Espana Aragon odbędzie się w dniach 21-23 lipca. Zapowiedzieli się m.in. Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel oraz również w Toyocie Yazeed Al-Rajhi i Timo Gottschalk. Audi przyjedzie z trzema załogami: Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger, Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist. Do akcji wkracza M-Sport Ford z duetami Nani Roma/Alex Haro Bravo, Gareth Woolridge/Boyd Dreyer. Magdalena Zając i Jacek Czachor ponownie wsiądą do Toyoty Hilux.

Łączna dystans kilometrów oesowych wynosi 546 km.

Video: Italian Baja 2023