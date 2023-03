Qatar International Baja odbędzie się w tym tygodniu, w dniach 16-18 marca. Do zawodów pod egidą FIA zgłosiło się 47 załóg. W pucharze FIM natomiast zapowiedziało się 50 motocyklistów i czterech quadowców.

Baza rajdu została zlokalizowana w mieście Lusajl na wschodnim wybrzeżu Kataru. W jej okolicy w czwartek zostanie rozegrany dziesięciokilometrowy prolog, który będzie decydował o kolejności startowej do piątkowych odcinków specjalnych.

W nadchodzącej imprezie do Mini John Cooper Works Plus ponownie wsiądą Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja. To będzie ich drugi start w tegorocznej kampanii, po zajęciu trzeciego miejsca w lutowym Saudi Baja.

Polacy zmierzą się m.in. z takimi załogami jak Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel oraz Juan Cruz Yacopini i Daniel Oliveras Carreras, dysponującymi Toyotami Hilux. Ta najmocniejsza stawka T1+ liczy w sumie siedem zgłoszeń.

- To nasz drugi rajd w tym sezonie i kolejna okazja do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie - powiedział Hołowczyc. - W poprzedniej rundzie ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce, co dało nam cenne punkty. Teraz mając już pierwsze doświadczenia z nowym samochodem zamierzamy pojechać naprawdę szybko. Pustynia będzie wymagała od nas nie tylko prędkości, ale także dobrej nawigacji.

- Wszystko, co teraz robimy ma zaprocentować na Dakarze 2024. Pomimo tego, że to rajd „na terenie” Nassera, tanio skóry nie sprzedamy i będziemy cisnąć od samego początku - dodał.

- Nawigacja jest kluczowa w przypadku takich rajdów jak ten w Arabii Saudyjskiej czy teraz w Katarze - przekazał Kurzeja. - Dla mnie to ogromna odpowiedzialność i bardzo dobre przygotowanie przed Dakarem. Jestem skupiony na swojej pracy, a wynik przyjdzie sam. Qatar International Baja to domowy rajd Nassera więc lekko nie będzie, ale my nie lubimy, kiedy jest łatwo i lekko, wtedy wygrana nie smakuje tak dobrze.

Harmonogram Qatar International Baja 2023:

16.03 Czwartek

15:00 Prolog 10,02 km

17.03 Piątek

08:45 OS2 120,43 km

11:10 OS3 120,26 km

18.03 Sobota

10:40 OS4 239,43 km

Video: Qatar International Baja 2022