Huntery w odwrocie

W poniedziałek na pierwszym etapie drugiej rundy Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2023, ścigano się na trasie z Al Dhannah do Qasr Al Sarab. Dystans oesu wynosił 242 kilometry, a suma dojazdówek to 162 kilometry.

W stawce samochodowej dzień należał do załóg zasiadających w Toyotach Hilux. Najszybsi byli Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel.

Wymieniani w gronie faworytów Yazeed Al-Rajhi i Timo Gottschalk, ustąpili zwycięzcom Dakaru 2023 o 6.5. Henk Lategan i Brett Cummings, nieklasyfikowani w W2RC byli wolniejsi o 6.18.

Za oesowym podium w łącznych rezultatach, na trzecim miejscu w mistrzostwach, finiszowali Martin Prokop i Viktor Chytka (Benzina Orlen Team) (+9.25).

Trudnego dnia doświadczyła stajnia Bahrain Raid Xtreme. Reprezentanci zespołu - Sebastien Loeb i Fabian Lurquin zatrzymali Huntera już na 39 kilometrze odcinka specjalnego. W aucie doszło do awarii układu chłodzenia. W tej sytuacji zdecydowali się na powrót na biwak.

Znów problemy zdrowotne miał Guerlain Chicherit, zasiadający w drugim Hunterze obsługiwanym przez BRX, a wystawionym jako GCK Motorsport. 44-latek, nawigowany przez Alexa Winocq, na wydmach miał objawy choroby lokomocyjnej. Kilka razy musiał zatrzymać się na trasie odcinka specjalnego. Francuz zdołał dotrzeć do mety etapu, ale ostatecznie wycofał się z rajdu wskazując, że musi wreszcie uporządkować powracające trudności z jego dyspozycją.

Magdalena Zając i Jacek Czachor zostali sklasyfikowani na dwunastej lokacie w T1. Seth Quintero i Dennis Zenz narzucili najlepsze tempo w T3. Austin Jones i Gustavo Gugelmin ustąpili kolegom z Red Bull Off-Road Junior Team USA o 7.48. W tarapatach znaleźli się Cristina Guttierez i Pablo Mureno Huete, w których pojeździe zabrakło paliwa przed tankowaniem. Jones pomógł partnerom z juniorskiej sekcji Red Bulla i doholował ich Mavericka X3 do tego punktu. Hiszpanka straciła na tym trzy kwadranse.

Claude Fournier i Szymon Gospodarczyk mieli w T3 szesnasty czas (+ 1:37.51)

Rokas Baciuska i Oriol Vidal (Can-Am Factory South Racing) byli górą w T4. Finiszowali 4.15 przed lokalną załogą, Mansourem Al Heleim i Mohamedem Al Hamrim.

Honda na czele, równa jazda Dąbrowskiego

Pablo Quintanilla i jego kolega z zespołu Hondy Adrien Van Beveren, najszybsi na wczorajszym prologu, dziś znów byli nietykalni. Chilijczyk był lepszy od Francuza o dwie minuty. Ross Branch (Hero MotoSports) zajął trzecie miejsce ze stratą 3.14. Kolejny zawodnik Hondy, Nacho Cornejo, zanotował czwarty rezultat 4.16, a Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing) piąty 4:37.

W klasyfikacji generalnej po pierwszym etapie, dodając czasy z dzisiejszego odcinka specjalnego do tych z prologu, które zostały pomnożone przez współczynnik 8 zgodnie z zasadami mistrzostw, Quintanilla jest 2.16, przed van Beverenem i 5.17 przed Price'em.

Paolo Lucci (BAS World KTM Racing) pokonał w Rally2 Konrada Dąbrowskiego (Duust Diverse Racing) o pięć minut. Polak pozostał na trzecim miejscu w łącznych wynikach, drugim w klasyfikacji mistrzostw świata, gdzie jest dwie minuty za Włochem.

Abdulaziz Ahli najlepiej pojechał pośród quadowców.

Na wtorek przygotowano pętlę w okolicach Qasr Al Sarab. Rano do pokonania będzie 106 km dojazdówki, następnie rywalizacja rozegra się na 257 kilometrach. Po przekroczeniu mety oesu pozostaną jeszcze do przejechania 2 km na biwak. Charakterystyka próby to przede wszystkim piach (40 procent) i wydmy 47 (procent).