X Rally Team, prowadzony przez braci Cristiana i Marcosa Baumgartów, który ma na koncie pięć triumfów w Sertoes Rally, szykuje się do pierwszego międzynarodowego występu w sezonie 2023. W dniach 22-28 kwietnia wezmą udział w Sonora Rally, meksykańskiej rundzie Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych. Dla ekipy z Sao Paulo będzie to debiut w autach Prodrive Hunter T1+, po zakupieniu dwóch egzemplarzy od brytyjskiego producenta.

- Otwiera się nowy rozdział dla X Rally Team. Dochodziliśmy do tego krok po kroku. Rzecz jasna będziemy musieli zaadaptować się do tego samochodu i poznać zupełnie nowe trasy - mówił Cristian Baumgart, którego pilotem jest Beco Andreotti.

Sonora Rally to trzecia runda cyklu W2RC 2023.

- To inny teren niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni: pustynia, wydmy, dużo piasku. Ostatni raz w takich warunkach rywalizowaliśmy w Dakarze 2019, zasiadając w UTV. Do tego wskakujemy do zupełnie nowego samochodu. Jest wiele do zrozumienia i przeanalizowania i to jeden z głównych celów w tych zawodach - przekazał Marcos Baumgart, jeżdżący z Kleberem Cinceą, triumfator Sertoes Rally 2020, najważniejszego rajdu cross country w Brazylii.

Zbliżający się rajd potrwa pięć dni. Łączny dystans do pokonania w tej imprezie wynosi blisko 1300 kilometrów.

Niedawno kwartet X Rally był w siedzibie Prodrive w Banbury w Anglii, aby przyjrzeć się budowie samochodów i przejść szkolenie techniczne. Brytyjska firma udzieli wsparcia X Rally podczas Sonora Rally i innych imprez, w których wystartują Brazylijczycy.

- Partnerstwo to już okazało się dla nas bardzo pozytywne, ponieważ otrzymujemy rodzaj wsparcia, którego wcześniej nie mieliśmy - powiedział Cincea.

- Ta współpraca jest bardzo korzystna i stanowi gigantyczną szansę dla nas wszystkich. Prodrive przyjął nas z otwartymi rękami - podkreślił Beco Andreotti, który pełni rolę dyrektora X Rally Team.

